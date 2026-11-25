La violenza di genere si combatte ogni giorno attraverso la prevenzione, l'informazione, l'ascolto e la costruzione di una cultura fondata sul rispetto e sulla parità. È con questo spirito che la Polizia di Stato, da sempre in prima linea sul contrasto alla violenza di genere, ha preso parte a molte iniziative promosse sul territorio reggino in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Un percorso di sensibilizzazione dove poliziotte e poliziotti hanno incontrato studenti, associazioni, istituzioni e cittadini, condividendo esperienze professionali e testimonianze dirette e richiamando l'attenzione su un fenomeno che non può essere relegato alla dimensione privata, ma che riguarda l'intera collettività.

Il primo appuntamento si è svolto il 19 novembre, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Ten. Col. G. Familiari di Melito di Porto Salvo, dove il Commissario della Polizia di Stato Filippo Malara, Dirigente del Commissariato di P.S. di Roghudi-Condofuri, ha partecipato all'evento «La memoria come segno di cultura - Oltre l'ombra del possesso», dedicato alla memoria di Giordana Di Stefano.

Ieri, presso il Salone «Perri» della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è svolto l'incontro dal titolo «Il rispetto tra le nuove generazioni: adesso tocca a noi», al quale ha partecipato il Vice Ispettore della Polizia di Stato Giorgia Grandinetti, in servizio presso la Divisione Anticrimine. Un appuntamento dedicato soprattutto alle nuove generazioni, chiamate a essere protagoniste di un cambiamento culturale che parte dai gesti quotidiani, dal linguaggio e dalla capacità di riconoscere il valore dell'altro, superando stereotipi e modelli relazionali basati sul controllo e sulla sopraffazione.

Particolarmente intenso il calendario degli eventi previsti oggi, 25 novembre, Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Durante l’intera giornata, i locali della Questura di Reggio Calabria si illumineranno di arancione, aderendo alla campagna internazionale «Orange the World», promossa da «Soroptimist International Italia - Club di Reggio Calabria». Un gesto simbolico per richiamare l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere.

Nella mattinata, in Piazza Duomo, la Polizia di Stato, con l'unità mobile, ha incontrato i cittadini nell'ambito della campagna permanente «Questo non è amore», promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione. Attraverso il dialogo e la distribuzione di materiale informativo, si è avuta l'opportunità di conoscere più da vicino gli strumenti di prevenzione e di tutela disponibili, superando timori e reticenze che spesso impediscono alle vittime di chiedere aiuto.

La presenza della Polizia di Stato è estesa anche nel mondo della scuola. Il Vice Ispettore della Polizia di Stato Giorgia Grandinetti ha parlato agli studenti dell'Istituto Tecnico Professionale «Righi-Boccioni-Fermi» di Reggio Calabria, mentre il Commissario Capo della Polizia di Stato dott.ssa Rita Pizzonia, in servizio presso la Squadra Mobile, ha partecipato ad un incontro presso l'Istituto scolastico «Spanò Bolani» di Reggio Calabria.

Sempre oggi, il Commissario della Polizia di Stato dott.ssa Delia Latella, in servizio presso la Divisione Anticrimine, e il Commissario della Polizia di Stato dott.ssa Carola Pettignano, in servizio presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria, sono intervenute al convegno «Il processo al linguaggio e ai media» presso il Liceo Scientifico Statale «Leonardo Da Vinci».

Il Commissario della Polizia di Stato dott.ssa Chiara Paludetti, in servizio presso il Commissariato di Polistena, ha partecipato all'iniziativa organizzata presso la Villa Comunale di Cinquefrondi.

A Cittanova, il Commissario della Polizia di Stato dott. Vincenzo Carnà, Dirigente del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha preso parte ad una manifestazione pubblica dal titolo “Rompiamo il silenzio. La scuola e la città unite contro la violenza sulle donne”, durante la quale gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. “Luigi Chitti” hanno eseguito varie performance artistiche, tra cui un flash mob collettivo.

Infine, nel pomeriggio, il Commissario Capo dott. Roberto Priolo, Dirigente del Commissariato di Palmi, parteciperà all’incontro dal titolo “L’amore non c’entra - La violenza maschile contro le donne: riconoscerla, comprenderla, contrastarla”, che avrà luogo presso la Sala Consiliare del Comune.

Il 26 novembre, il Commissario della Polizia di Stato dott.ssa Nives Ingemi e l'Ispettore della Polizia di Stato Antonio La Russa, entrambi in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, prenderanno parte al convegno presso la Scuola Secondaria di Primo Grado «Pythagoras», durante il quale verrà approfondito il tema della prevenzione e dell'educazione al rispetto, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani.

Il calendario delle iniziative proseguirà il 27 novembre presso il Museo delle Memorie di Villa San Giovanni, dove si svolgerà il convegno «Libere di essere, libere di vivere», al quale parteciperà il Commissario Capo della Polizia di Stato dott.ssa Sara Castiglione, Dirigente del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni.

Con la partecipazione a questi numerosi appuntamenti, la Polizia di Stato ribadisce che il contrasto alla violenza di genere non si esaurisce nell'intervento repressivo, ma passa necessariamente attraverso la prevenzione e la capacità di intercettare tempestivamente i segnali di rischio. Conoscere i propri diritti, riconoscere i comportamenti violenti, anche quando si manifestano sotto forma di controllo, minaccia, isolamento o prevaricazione, e sapere a chi rivolgersi sono passaggi fondamentali per interrompere il ciclo della violenza.

È questo il senso della presenza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nelle scuole, nelle piazze e nei luoghi di incontro: essere un punto di riferimento accessibile e vicino alla comunità, capace di ascoltare, informare e accompagnare chi si trova in una condizione di difficoltà.

Perché nessuna forma di violenza deve essere considerata normale, nessuna richiesta di aiuto deve rimanere inascoltata e nessuna donna deve sentirsi sola. La cultura del rispetto si costruisce ogni giorno, insieme.