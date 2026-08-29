Un’opera nata dalla volontà di abbattere una barriera e restituire a tutti il diritto di vivere il mare. Un grazie a chi l’ha voluta, sostenuta e resa possibile.

Ci sono opere che sembrano semplici, ma che racchiudono un significato profondo. La nuova rampa per l’accesso al mare realizzata a Favazzina è una di queste.

A prima vista è una pedana che conduce verso la spiaggia. In realtà è molto di più: è un simbolo di inclusione, dignità e libertà. È la possibilità, per una persona con disabilità e per la sua famiglia, di raggiungere il mare senza incontrare quelle barriere che troppo spesso trasformano un diritto in una difficoltà.

Perché il mare è di tutti. E proprio da questo principio è nato un progetto che oggi, finalmente, è diventato realtà.

Il Sorriso di Natale Chiara, il cuore del progetto

Un ruolo fondamentale in questa iniziativa lo ha avuto l’associazione Il Sorriso di Natale Chiara, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo accesso al mare.

L’associazione ha creduto che l’inclusione non dovesse rimanere soltanto una bella parola, ma dovesse diventare qualcosa di concreto, visibile e soprattutto utilizzabile.

Una rampa può sembrare una piccola cosa, ma per chi ogni giorno deve confrontarsi con le barriere architettoniche può significare moltissimo: poter arrivare sulla spiaggia, stare accanto alla propria famiglia, guardare il mare da vicino e vivere una giornata d’estate senza sentirsi escluso. È questo il grande merito de Il Sorriso di Natale Chiara: aver trasformato una necessità in un progetto e un progetto in una possibilità concreta.

Non una semplice rampa, dunque, ma una strada verso la libertà. La realizzazione dell’opera è stata possibile anche grazie alla collaborazione e all’impegno dell’Amministrazione comunale di Scilla. Un sentito ringraziamento va al sindaco Gaetano Ciccone, a tutta l’Amministrazione comunale e a quanti hanno lavorato affinché questa iniziativa potesse concretizzarsi.

Un ringraziamento particolare va al presidente del Consiglio Francesco Catalano, per l’impegno personale e la sensibilità dimostrata nel sostenere questo importante progetto.

Prezioso anche il contributo dell’associazione Scogli di Polifemo, che ha condiviso il percorso e contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Una comunità che ha scelto di esserci

A rendere possibile la rampa è stata anche la generosità di tanti cittadini, attività commerciali, imprenditori e sostenitori che hanno scelto di dare il proprio contributo.

I loro nomi sono oggi leggibili sulla targa affissa sulla pedana, a testimonianza di una solidarietà concreta che ha coinvolto il territorio.

Sulla targa una frase racchiude perfettamente il significato dell’intera iniziativa: “Grazie ai nostri donatori anche a Favazzina, il mare è di tutti.”

Parole semplici, ma capaci di raccontare un gesto grande.

Perché quei nomi rappresentano una comunità che ha scelto di non restare indifferente e che ha dimostrato come, quando le persone si uniscono per un obiettivo comune, anche una barriera apparentemente difficile da superare può essere abbattuta.

Un appuntamento che tornerà ogni estate

La rampa sarà una presenza stagionale. A settembre verrà rimossa per proteggerla dalle mareggiate, che durante i mesi autunnali e invernali potrebbero danneggiarla. Ma sarà soltanto un arrivederci.

Ogni anno, nel mese di giugno, la rampa verrà nuovamente riposizionata, tornando a collegare la spiaggia con chi desidera vivere il mare senza barriere. Un gesto concreto che si rinnoverà quindi ogni estate, perché l’accessibilità non deve essere un’eccezione, ma una normalità.



Il valore di questa iniziativa va oltre la semplice realizzazione di una struttura. Questa rampa rappresenta un messaggio importante: nessuno dovrebbe essere costretto a guardare il mare da lontano a causa di una barriera.

Il mare è memoria, estate, famiglia, emozione. È un luogo che appartiene alla comunità e che deve poter essere vissuto da tutti.

Per questo oggi Favazzina può raccontare qualcosa di importante: una comunità che si è unita, istituzioni che hanno ascoltato, associazioni che hanno creduto e cittadini che hanno contribuito.

E soprattutto un’associazione, Il Sorriso di Natale Chiara, che ha avuto la sensibilità e la determinazione di voler trasformare un desiderio in realtà.

A tutti va un sincero grazie. Perché con questa rampa non è stato soltanto costruito un accesso al mare. La strada verso il mare. Il mare di Favazzina. Il mare di tutti.