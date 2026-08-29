La cerimonia al castello Ruffo. Spazio anche al progetto portato avanti tra i 14 distretti Italiani del Rotary International e l’intergruppo Parlamentare Sanità digitale e terapie digitali

La splendida cornice del Castello Ruffo di Scilla ha animato questa XII edizione del premio nel ricordo della tradizione medica e scientifica del professore Giuseppe Zagari, con le parole del dott. Sandro Repaci medico, sindaco e consigliere metropolitano, la sua figura unisce tre dimensioni inseparabili: quella dello scienziato capace di mettere in discussione teorie consolidate attraverso la verifica sperimentale;quella del clinico attento alla persona ed al progresso della medicina; quella del Maestro che considerava insegnamento,scienza ed etica parti di una stessa missione. Ma ciò che emerge con maggiore forza è l’idea di una scienza inseparabile dalla responsabilità umana. Per Zagari la Clinica era contemporaneamente luogo di ricerca,di cura e di educazione. Il sapere acquistava valore quando veniva messo al servizio del malato e trasmesso,con rigore e generosità,alle generazioni successive.

L’italia riuscirà a salvare il suo sistema sanitario universale invidiato da tutto il mondo?

Nel suo intervento sulle “Terapia digitale nei Territori – Il Rotary per la Salute digitale”, l’ingegnere Dino De Marco Governatore del Distretto 2102 Calabria, risponde a questa domanda impellente che si fanno tutti i cittadini italiani. Il progetto portato avanti tra i 14 distretti Italiani del Rotary International e l’intergruppo Parlamentare Sanità digitale e terapie digitali, diventerà legge promuovendo un modello assistenziale evoluto,capace di integrare terapie digitali certificate,semplificando l’accesso alle cure, consolidando la collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e società civile. Con l’azione sinergica guidata dalla terzietà del Rotary, potenziando la cura sul territorio, diffondendo il Fascicolo Sanitario Elettronico, usando una app di telemedicina prescritta dal medico al paziente messa a disposizione gratuitamente dal servizio sanitario, per aiutare chi vive in zone lontane e difficili da raggiungere, evitando l’intasamento dei pronto soccorso, dando sollievo ai malati cronici. Consentendo enormi risparmi ed evitando sprechi al servizio sanitario garantendone la sua sostenibilità.

Il cittadino si sentirà “più protetto” e “più curato” avendo un riscontro immediato hai suoi bisogni di salute, in un’Italia che sta invecchiando. Serve prevenzione con uno stile di vita che deve cominciare già in giovane età.Illustra le azioni e le priorità per promuovere la salute per i cittadini di tutte le età. Questo ci deve far stare tranquilli? No. Servono cittadini consapevoli ed informati, ed in questo il Rotary si farà promotore nei territori rispetto ai bisogni di salute, per mantenere il controllo della propria vita.

La manifestazione è stata condotta dalla dott.ssa Chiara Palermo medico anestesista. Il sindaco di Scilla, Gaetano Ciccone, porta i saluti dell’Amministrazione. Il presidente di Costa Viola Pino Palermo, annuncia la prossima apertura del Caffe Alzheimer presso la Casa della Carità di Scilla gentilmente concessa da don Nicola Casuscelli. Nel ringraziare il prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato per il suo impegno come Presidente della commissione del Premio,il segretario del premio dott. Vincenzo Tromba,illustra le motivazione dei premiati per la dodicesima edizione edizione :

al Al Prof.Dott.Gianfranco Butera, Direttore della U.O.C.di Cardiologia Interventistica all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”di Roma,eccellenza calabrese il cui percorso professionale tra attività clinica, insegnamento universitario e rinomate società scientifiche europee ha incluso i più rilevanti poli internazionali della medicina,arricchendosi di esperienze profuse in ambito umanitario per lo sviluppo della cardiochirurgia pediatrica in Africa.

al Dott.Massimo Martino, Direttore dellU.O.C.Trapianto Cellule Staminali e Terapie Cellulari del G.O.M. di Reggio Calabria,presidio di eccellenza nel territorio reggino,nonchè presidente del Gruppo Italiano Trapianto del Midollo Osseo,per il qualificato percorso di ricerca scientifica e la brillante attività professionale radicata in Calabria e in connessione con i maggiori centri unternazionali di ematologia.

al Prof.dott. Robert Nisticò, Professore Ordinario di Farmacologia all’Università di Roma “Tor Vergata” e Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco per il prestigio degli incarichi ricoperti a livello internazionale nella sua densa carriera scientifica,tanto in ambito accademico-dove vanta una consolidata attività didattica tra Regno Unito e Italia-quanto nelle maggiori istituzioni farmacologiche europee.