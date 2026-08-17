Le ferie finiscono e per tanti arriva il momento di riprendere la strada verso il Nord o l’estero. Gli anni passano e le vite cambiano, ma resta una speranza comune: che partire possa diventare una scelta e costruire il proprio futuro in questa terra una possibilità concreta.

Ferragosto è passato. E a Reggio Calabria basta poco per accorgersene. Non serve guardare il calendario: lo raccontano le valigie che ricompaiono sui marciapiedi, i portabagagli aperti davanti ai portoni, gli ultimi caffè presi in fretta e quelle frasi che ogni anno tornano identiche: «Ci vediamo a Natale», «Appena posso scendo», «Scrivimi quando arrivi».

Poi una macchina parte. Un treno lascia la stazione. Un aereo decolla dall’altra parte dello Stretto. E l’estate, quasi senza avvisare, comincia a cambiare faccia.

È il dopo Ferragosto reggino, quello che conosce bene soprattutto chi vive lontano. Per molti il 15 agosto non è soltanto il cuore dell’estate, ma anche il confine oltre il quale comincia il conto alla rovescia. Le ferie finiscono, il lavoro richiama, le città nelle quali si vive per gran parte dell’anno tornano a reclamare orari, sveglie e quotidianità. E allora si riparte.

Gli anni passano. Cresciamo, cambiamo, costruiamo vite nuove e diverse. Arrivano lavori, famiglie, occasioni, responsabilità. Impariamo a prendere quello che la vita e il destino ci riservano e, qualche volta, a costruire casa a centinaia o migliaia di chilometri dal luogo in cui siamo cresciuti. Eppure c’è qualcosa che resiste al tempo: il desiderio di poter tornare.

Non necessariamente domani e nemmeno per forza per sempre. Ma sapere che possa essere una possibilità reale, non soltanto un pensiero da rimandare all’anno successivo. Perché il desiderio, in fondo, è semplice: poter vivere Reggio come una città normale.

Una città che non venga raccontata soltanto attraverso le ultime posizioni delle classifiche nazionali, i servizi che mancano, i ritardi e le occasioni perdute. Una città nella quale studiare, lavorare, costruire una famiglia e immaginare il proprio futuro senza considerare la partenza un passaggio obbligato. Ogni anno speriamo che qualcosa stia cambiando. A volte i segnali sembrano esserci, altre volte è più difficile scorgerli. Ma quella speranza rimane.

Se qualcuno, dopo anni trascorsi fuori, riesce a rientrare e a riportare qui esperienze e competenze, è già una vittoria. La sfida ancora più importante, però, è un’altra: riuscire a far restare chi non è ancora partito.

I giovani che scelgono di studiare qui, di formarsi nelle nostre università, di cercare un lavoro e investire nella propria terra devono poter immaginare un futuro senza sentirsi costretti a cercarlo altrove.

Perché una vita qui deve essere fattibile. Non eroica, non una scommessa contro tutto e tutti. Semplicemente una vita normale.C’è chi parte perché ha trovato alternative. Chi è andato via per studiare e poi è rimasto altrove. Chi ha scelto consapevolmente di costruire la propria vita fuori. Chi, dopo anni, è riuscito a rientrare. E chi non se n’è mai andato. Nessuna di queste storie vale più delle altre.

Partire non significa amare meno Reggio. Restare non significa avere meno ambizioni. Tornare non significa aver fallito altrove. Sono percorsi diversi che, soprattutto d’estate, finiscono per incrociarsi di nuovo. Per qualche settimana si ritrovano gli amici di sempre, le famiglie si ricompongono, le case tornano piene e le distanze sembrano più piccole.

Poi agosto va avanti e arriva il momento dei saluti.

Ed è forse proprio allora che emerge con più forza ciò che accomuna generazioni di reggini: la speranza che il rapporto con questa terra possa smettere, un giorno, di essere segnato dalla necessità di andare via.

Che chi vuole partire possa farlo per conoscere il mondo, crescere, studiare, fare esperienza. E che chi vuole restare o tornare abbia davvero gli strumenti per farlo. Questa è la speranza che ci portiamo dietro noi figli di questa terra. Per chi va via, per chi torna e per chi resta.

Con vite diverse, destini diversi e strade che possono portarci molto lontano. Ma con lo stesso desiderio: vedere Reggio diventare una città dalla quale si possa partire per scelta e nella quale si possa restare, o tornare, senza doverlo considerare un privilegio. Forse sarà questa, un giorno, la vittoria più bella.