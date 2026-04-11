L’associazione Piccola Opera Papa Giovanni Ets, ente gestore della Casa Rifugio “Angela Morabito”, presenta il progetto Forma D – Formazione Operativa per il Riconoscimento Antiviolenza Disabilità, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (Dpcm 28/11/2024 -Annualità 2024 - Riparto di cui alla Tabella 2 – Cap 496.).

Obiettivo del progetto è far emergere e contrastare la violenza di genere sulle donne con disabilità, rafforzando le risposte del territorio attraverso formazione specialistica e innovazione nei servizi di accoglienza.

Cuore dell’iniziativa è un corso di formazione qualificante, realizzato in collaborazione con le università del territorio, rivolto alle studentesse, future assistenti sociali, psicologhe ed educatrici. Il percorso prevede 60 ore di formazione teorica e 60 ore di affiancamento operativo presso i servizi della Piccola Opera, con rilascio di certificazione finale.

Il percorso formativo sarà realizzato, per la parte accademica, presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, che conferma concretamente il proprio ruolo di Ateneo attento e impegnato sui temi della violenza di genere e dell’inclusione, distinguendosi per una collaborazione stabile e qualificata con il terzo settore. L’inserimento del corso nell’offerta formativa rappresenta una scelta significativa di investimento sulla formazione specialistica delle future professioniste, in grado di integrare saperi teorici e competenze operative.

Il corso prenderà avvio nei prossimi mesi, mentre martedì 14 aprile, dalle ore 10 alle 12, si terrà presso l’Ateneo il seminario di presentazione dal titolo:

“Istituzioni, Terzo Settore e Università in rete. Oltre violenza e barriere: percorsi integrati per le donne con disabilità”, aperto a tutta la comunità studentesca e al pubblico interessato.

All’incontro interverranno rappresentanti della Regione Calabria, docenti universitari e formatrici della Piccola Opera Papa Giovanni.

L’iniziativa sottolinea il valore della formazione delle future professioniste e della sinergia tra università, istituzioni e terzo settore, quale leva fondamentale per costruire interventi sempre più efficaci, integrati e inclusivi nel contrasto alla violenza di genere.