Dal 13 al 26 luglio, presso il Lido Hashtag di Ardore Marina, si terrà la colonia estiva inclusiva «Un mare di routine e sorrisi».

Il progetto, promosso da Con.Te.Sto. APS, è attivo tutti i giorni dalle 09:00 alle 13:00 ed è rivolto a bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico e condizioni neurodivergenti.

Per garantire la massima sicurezza e l'individualizzazione delle attività, è previsto un rapporto operatore/utente di 1:1.

I partner del progetto. L'iniziativa si realizza grazie a una solida rete di responsabilità sociale del territorio.

«Grazie al supporto dei partner della Locride offriamo un servizio scientificamente orientato, rispondendo a un bisogno concreto delle famiglie e dimostrando che l'inclusione reale non va in vacanza. Ci auguriamo sia una sfida unica nel suo genere», dichiarano i portavoce di Con.Te.Sto. APS.