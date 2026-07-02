Due settimane tra mare, attività personalizzate e sostegno alle famiglie della Locride
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Dal 13 al 26 luglio, presso il Lido Hashtag di Ardore Marina, si terrà la colonia estiva inclusiva «Un mare di routine e sorrisi».
Il progetto, promosso da Con.Te.Sto. APS, è attivo tutti i giorni dalle 09:00 alle 13:00 ed è rivolto a bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico e condizioni neurodivergenti.
Per garantire la massima sicurezza e l'individualizzazione delle attività, è previsto un rapporto operatore/utente di 1:1.
I partner del progetto. L'iniziativa si realizza grazie a una solida rete di responsabilità sociale del territorio.
«Grazie al supporto dei partner della Locride offriamo un servizio scientificamente orientato, rispondendo a un bisogno concreto delle famiglie e dimostrando che l'inclusione reale non va in vacanza. Ci auguriamo sia una sfida unica nel suo genere», dichiarano i portavoce di Con.Te.Sto. APS.