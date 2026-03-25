L'Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) di Reggio Calabria, presente da 40 anni dentro il Grande ospedale metropolitano , ha rinnovato il consiglio direttivo che sarà in carica per i prossimi tre anni. L'Assemblea ha proposto come presidente la consigliera Antonella Stirparo che ha accettato ed è stata eletta all'unanimità.

I vicepresidenti sono le consigliere Roberta Zehender e Stefania Parisi. Il nuovo direttivo è composto anche da Angela Rita Crocè (confermata nel ruolo di tesoriera), Antonella Frazzetta (confermata nel ruolo di segretaria), Consolata Laganà, Nicoletta Nucifora, Cinzia Pulitanò . L'assemblea ha successivamente ritenuto opportuno garantire continuità amministrativa e gestionale, confermando all'unanimità nel Collegio dei probiviri Francesco Cernuto, don Stefano Iacopino e Giuseppina Laganà, e come Revisori dei conti Teresa Alessandrello, Caterina Bottone e Salvatore Federico.