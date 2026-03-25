Rinnovato il direttivo del sodalizio attivo nel Grande Ospedale Metropolitano da 40 anni. La neo presidente: «C'è bisogno di presenza, di ascolto e di umanità: insieme possiamo fare davvero la differenza»
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L'Avo (Associazione Volontari Ospedalieri) di Reggio Calabria, presente da 40 anni dentro il Grande ospedale metropolitano , ha rinnovato il consiglio direttivo che sarà in carica per i prossimi tre anni. L'Assemblea ha proposto come presidente la consigliera Antonella Stirparo che ha accettato ed è stata eletta all'unanimità.
I vicepresidenti sono le consigliere Roberta Zehender e Stefania Parisi. Il nuovo direttivo è composto anche da Angela Rita Crocè (confermata nel ruolo di tesoriera), Antonella Frazzetta (confermata nel ruolo di segretaria), Consolata Laganà, Nicoletta Nucifora, Cinzia Pulitanò . L'assemblea ha successivamente ritenuto opportuno garantire continuità amministrativa e gestionale, confermando all'unanimità nel Collegio dei probiviri Francesco Cernuto, don Stefano Iacopino e Giuseppina Laganà, e come Revisori dei conti Teresa Alessandrello, Caterina Bottone e Salvatore Federico.
«È un incarico che accolgo con grande gratitudine e senso di responsabilità. L'Avo - ha dichiarato la neo presidente Antonella Stirparo - è una realtà importante, perché attraverso il volontariato ospedaliero offre vicinanza, ascolto e umanità a chi vive momenti di fragilità . È un servizio che sento molto e che desidero portare avanti insieme a tutti gli altri volontari. L'obiettivo principale è quello di ridare slancio all'associazione, rafforzando il senso di appartenenza. Vogliamo ripartire insieme, coinvolgendo sempre più persone e valorizzando lo spirito di servizio che è alla base dell'Avo. Vorrei dire grazie a tutti i volontari e le volontarie che continuano a donare il loro tempo con generosità e invitare chi lo desidera ad avvicinarsi a questa realtà. C'è bisogno di presenza, di ascolto e di umanità: insieme possiamo fare davvero la differenza», ha concluso la neo presidente dell'Avo di Reggio Calabria, Antonella Stirparo.