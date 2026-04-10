«Il Bocale Calcio Admo, in vista delle prossime attività, dopo il mantenimento della categoria della stagione in corso, continuerà le sue attività nell'ambito del terzo settore della nostra città che si estenderanno anche su altri territori. Tra le iniziative già deliberate ci sarà, subito, la fine della stagione, con i ragazzi della giovanile una visita programmata presso le Vele di Scampia. Soltanto la Vela Celeste come simbolo del passato, perchè le altre sono in un percorso di demolizione/ristrutturazione.Sono già in corso i contatti con le associazioni del territorio oltre con le stesse parrocchie per definire i dettagli organizzativi. Luogo dove non esisteva la speranza per i minori, dove i Minori non erano liberi di scegliere, dove i minori erano segnati da un futuro di delinquenza. Noi saremo lì per sentire le voci di chi ha lottato per la legalità, visiteremo quei luoghi come segno di nuova speranza formativa per tutti gli adolescenti che non devono intraprendere strade sbagliate. Noi del Bocale questo facciamo, non facciamo solo calcio, cerchiamo di dare una nuova prospettiva per chi altrimenti non potrebbe. Noi le cose le facciamo» conclude Filippo Pollifroni, il dirigente Area Sociale del Bocale Calcio Admo.