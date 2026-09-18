Isee non superiore a euro 14.365,00 e scuola insistente sul territorio comunale a prescindere dalla residenza. Si potrà richiedere il rimborso presso la libreria prescelta entro e non oltre il 15 Giugno 2027

C’è ancora qualche giorno di tempo per aderire alla piattaforma predisposta dal Comune di Reggio Calabria e accedere alla richiesta di contributo per l'acquisto dei libri di testo per alunne e alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale per l’anno scolastico appena iniziato.

Occorre presentare la domanda entro il 20 settembre p.v. sull’apposita piattaforma, tramite il portale online al seguente link: https://www3.eticasoluzioni.com/iscrizioninetreggiocalabria.

L’avviso del settore Istruzione del Comune è rivolto a:

tutti coloro che hanno un Isee valido che non superi il limite stabilito di euro 14.365,00, per come disposto dalla Regione Calabria (Deliberazione n. 232 del 18/05/2026);

tutti gli alunni frequentanti per l’anno scolastico 2026/2027 le scuole Medie e Superiori (Secondarie di I e II grado) nel Comune di Reggio Calabria a prescindere dalla residenza.

Dopo aver effettuato la registrazione al link sopra indicato e ottenuta l'approvazione della domanda, sarà possibile utilizzare il buono libro per l’acquisto o per richiedere recandosi il Comodato D'uso per la fornitura gratuita dei libri di testo, al proprio Istituto scolastico.

Si potrà richiedere il rimborso del buono libro esibendo il codice fiscale dell'alunno presso la libreria prescelta entro e non oltre il 15 Giugno 2027.