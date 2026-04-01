Il segretario regionale Ester Cicero, il dirigente sindacale Filippo Fontana, e alcuni rappresentanti della Failp Cisal Calabria di Poste Italiane hanno voluto affiancare l’associazione presieduta da Giovanna Curatola in questo progetto

Un’iniziativa nel segno della speranza e della vicinanza concreta, organizzata dall’Abio Reggio Calabria (associazione per il Bambino in ospedale OdV), ieri mattina ha regalato momenti di grande gioia ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, guidato dalla dirigente responsabile dr.ssa Rita Agnello.

Giochi e uova di Pasqua, a supporto dell’iniziativa “Un uovo per un sorriso”, per far assaporare questo momento di festa anche ai piccoli degenti. In questo modo il Segretario Regionale Ester Cicero, il Dirigente sindacale Filippo Fontana, e alcuni rappresentanti della Failp Cisal Calabria di Poste Italiane, hanno voluto affiancare l’associazione Abio per portare conforto e mitigare l’ospedalizzazione dei bambini e degli adolescenti ricoverati.

Sorrisi e tenerezza hanno accompagnato l’incontro con i rappresentanti della Failp Cisal Calabria, vissuto dai piccoli pazienti come un singolare intermezzo nella routine ospedaliera, dove sono state donate le uova pasquali ai bambini e agli adolescenti ricoverati.

Sincera gratitudine è stata espressa anche da tutto il personale medico che ha sottolineato “quanto questi momenti siano preziosi; per i piccoli pazienti è importante vivere anche in reparto l’atmosfera di festa e ricevere queste piacevoli sorprese per dare loro la forza di andare avanti. Sentirci circondati da tanto affetto è un grande onore e un riconoscimento importante per il nostro lavoro quotidiano”

«È stato davvero un evento emozionante – hanno commentato il Segretario Regionale Ester Cicero e il Dirigente sindacale Filippo Fontana della Failp Cisal Calabria di poste italiane – siamo molto felici di aver potuto far vivere attimi di serenità a questi piccoli che affrontano sfide difficili, aver contribuito a rendere la loro esperienza in ospedale un po' più serena. Per noi non si è trattato solo della distribuzione di un dono materiale, ma un segno tangibile di prossimità e simbolo di speranza e felicità, che speriamo possa portare un sorriso e scaldare il loro cuore».

«Nel periodo delle festività un gesto di solidarietà, piccolo o grande che sia, diventa importante, - afferma la presidente di Abio, Giovanna Curatola - siamo veramente grati per l’attenzione e il bel pensiero che la Failp Cisal Calabria ha riservato ai nostri piccoli amici. Una significativa opportunità di condivisione, per regalare qualche ora lieta e infondere coraggio. Un dono speciale per i piccoli pazienti, ma anche per l'associazione che, quotidianamente dedica il proprio tempo per portare sollievo e creare un ambiente sempre più a misura di Bambino. Un piccolo gesto che però racchiude un grande significato: far sentire i bambini meno soli, più vicini alla normalità, anche in un contesto difficile come quello della degenza».

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria esprime profonda gratitudine per il lavoro svolto da Abio che, da 48 anni, si prende cura dei bambini che devono affrontare la permanenza in ospedale.