Le Giornate Nazionali del Made in Italy 2026 hanno trasformato Brancaleone in un palcoscenico di creatività, identità e partecipazione. Un ricco palinsesto di eventi, promosso dalla Pro Loco di Brancaleone, ha raccontato il territorio attraverso le sue eccellenze, le sue storie e le sue energie più giovani: quelle dei volontari del Servizio Civile Universale, oggi parte integrante della vita culturale e operativa dell’associazione.

Il programma si è aperto con la conferenza stampa di presentazione delle nuove brochure turistiche presso la sala consiliare del Comune di Brancaleone, alla presenza del Sindaco e delle associazioni locali, frutto di un lavoro corale dei volontari, che ha unito ricerca, grafica e narrazione del territorio. Un momento che ha segnato un passo avanti nella promozione di Brancaleone, grazie anche al contributo dei volontari che hanno dato una nuova visione a ciò che di bello è Brancaleone ed i suoi dintorni. Nei giorni seguenti, le visite aziendali hanno permesso di entrare nel cuore produttivo del territorio: aziende agricole, laboratori artigianali, realtà enogastronomiche che custodiscono saperi antichi e innovazioni sostenibili. I volontari hanno accompagnato i piccoli alunni delle scuole Primarie di Via Napoli e Via Zelante raccontando processi, tradizioni e storie familiari, diventando veri ambasciatori del Made in Italy locale. Non sono mancati i momenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni popolari, come la tradizionale Affruntata della domenica di Pasqua a Bruzzano Zeffirio, che ogni anno anima la cittadina. Qui il ruolo dei volontari è stato decisivo; la documentazione fotografica e videografica ha permesso di catturare istanti emozionanti, che fanno parte della memoria e dell’identità del popolo di Bruzzano e le interviste al Maestro Rosario La Seta che, nel suo laboratorio ha accolto i giovani volontari, svelando i suoi segreti relativi alla sua passione, alla sua arte alla sua visione artistica del mondo. Grande successo anche per le attività laboratoriali per bambini, pensate per trasmettere creatività, manualità e senso di appartenenza. Come l’iniziativa della Scuola Materna “La Coccinella” che ha colto l’iniziativa promossa dalla Pro Loco per proporre una giornata all’insegna dell’identità e memoria con i laboratori dei “Maccheroni” e del “Sapone fatto in casa con la tecnica a freddo. Che è stato un successo straordinario. Sette eventi per celebrare il Made in Italy a Brancaleone che non sono passati inosservati, e che riescono a catturare l’interesse dei cittadini e coinvolgono tutte le fasce di età

Le Giornate del Made in Italy 2026 a Brancaleone, iniziativa Patrocinata dalla Rete Associativa EPLI con il riconoscimento ufficiale del Ministero del Lavoro e del Made in Italy che ormai da tre anni animano i mesi di Aprile e di Maggio hanno così raccontato un territorio vivo, capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici. Un risultato reso possibile grazie all’impegno dei volontari del Servizio Civile Universale, con la supervisione del suo OLP Carmine Verduci (nonché Presidente della Pro Loco) che con dedizione, entusiasmo e professionalità ha contribuito a costruire il futuro culturale di Brancaleone attraverso l’insegnamento e la trasmissione dei valori dell’Associazionismo e del volontariato “puro”.