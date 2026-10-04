Il portavoce dell'associazIone: «Chiediamo al segretario Antonio Tajani di dire con chiarezza se questa è la linea del partito. Gli elettori moderati e cattolici hanno il diritto di saperlo prima di votare».
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«L'interesse del minore è avere una mamma e un papà. Roberto Occhiuto lo rovescia: nel suo libro "Il coraggio di governare" lo usa per aprire le adozioni alle coppie dello stesso sesso e ai single . Così un bambino già ferito dall'abbandono diventa il risarcimento dei desideri degli adulti. La legge 184/1983 affida i minori in adozione a coppie sposate per una ragione precisa: restituire ai minori ciò che hanno perso». Così, in una nota, Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.
« Inoltre Occhiuto si contraddice perché prima afferma in TV che l'utero in affitto non ha nulla a che fare con i diritti civili, poi nel libro chiede di riconoscere il legame con entrambi i "genitori" dei bambini delle coppie omogenitoriali. Ma due uomini un figlio lo ottenere solo con l'utero in affitto. Delle due l'una: o la surrogata è un reato universale o se ne certificano i risultati all'anagrafe. Le tutele per quei bambini esistono già, a partire dall'adozione in casi particolari .
Questa deriva a sinistra non è un caso isolato – aggiunge Coghe – perché sul fine vita Occhiuto ha chiesto al Parlamento una legge, sostenendo che renderebbe "più forte il centrodestra". Poi ha aggiunto che, se la legge nazionale non arriva, potrebbe pensarci la Regione. Ma proprio in Calabria, che lui governa dal 2021, le cure palliative raggiungono appena il 6,4% di chi ne ha diritto. Chiamarla linea "liberale" è marketing : è l'agenda della sinistra con il simbolo di Forza Italia ed è un tradimento degli elettori e dell'eredità di Berlusconi, che fece di tutto per salvare Eluana Englaro. Chiediamo al segretario Antonio Tajani di dire con chiarezza se questa è la linea di Forza Italia: gli elettori moderati e cattolici hanno il diritto di saperlo prima di votare ».