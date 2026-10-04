Il portavoce dell'associazIone: «Chiediamo al segretario Antonio Tajani di dire con chiarezza se questa è la linea del partito. Gli elettori moderati e cattolici hanno il diritto di saperlo prima di votare».

«L'interesse del minore è avere una mamma e un papà. Roberto Occhiuto lo rovescia: nel suo libro "Il coraggio di governare" lo usa per aprire le adozioni alle coppie dello stesso sesso e ai single . Così un bambino già ferito dall'abbandono diventa il risarcimento dei desideri degli adulti. La legge 184/1983 affida i minori in adozione a coppie sposate per una ragione precisa: restituire ai minori ciò che hanno perso». Così, in una nota, Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

« Inoltre Occhiuto si contraddice perché prima afferma in TV che l'utero in affitto non ha nulla a che fare con i diritti civili, poi nel libro chiede di riconoscere il legame con entrambi i "genitori" dei bambini delle coppie omogenitoriali. Ma due uomini un figlio lo ottenere solo con l'utero in affitto. Delle due l'una: o la surrogata è un reato universale o se ne certificano i risultati all'anagrafe. Le tutele per quei bambini esistono già, a partire dall'adozione in casi particolari .