Questa mattina il conferimento ad Arcavacata, sede dell’università della Calabria. «È una fortissima emozione. Lo dedico ai miei colleghi perché continuino nel loro percorso di formatori di coscienze e affinché non perdano mai lo spirito necessario per fare brillare la scintilla della conoscenza nei giovani allievi»

È stata insignita questa mattina presso l’università della Calabria, nell’aula Magna Andreatta ad Arcavacata, del dottorato di ricerca honoris causa in “Scienze e tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali”, la professoressa reggina Angela Misiano Martino.

Responsabile scientifica del planetario Pitagora della Città Metropolitana di Reggio Calabria e componente del consiglio direttivo della società Astronomica Italiana, Angela Misiano Martino è stata insegnante di Matematica e Fisica presso i licei scientifici Alessandro Volta e Leonardo Da Vinci di Reggio. La sua attività di divulgazione scientifica, condotta anche dopo i 40 anni di insegnamento, hanno appassionato intere generazioni di giovani.

«È una fortissima emozione – dichiara la professoressa Misiano Martino – quella che sto provando oggi con il conferimento di questo dottorato di ricerca. Ringrazio il rettore Greco, il Direttore del dipartimento di Fisica Valentini e il coordinatore del corso di dottorato dell'Unical, Pagliusi per questa onorificenza. Un titolo che ho l'onore di ricevere anche dalle mani dei professori Barberi e Malara, miei ex alunni, e dai professori Savaglio e Zimbardo. È un dottorato che segna una vita dedicata all'insegnamento e alla formazione degli studenti. Lo dedico ai miei colleghi perché continuino nel loro percorso di formatori di coscienze e affinché non perdano mai lo spirito necessario per fare brillare la scintilla della conoscenza nei giovani allievi».