Il messaggio di cordoglio dei sindaci del basso jonio che salutano lo studioso calabrese memoria storica dei Greci di Calabria
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Il Prof. Domenico Minuto ci ha lasciati. Figura di spicco e memoria storica dell'Area Grecanica, cultore del periodo bizantino in Calabria. Docente di lettere classiche, Preside ed eminente studioso della civiltà bizantina, dell'architettura religiosa, dei monasteri e dei santi bizantini calabresi. Fra i suoi interessi anche una profonda passione per il territorio dell'Aspromonte grecanico.
Si è occupato attivamente della lingua e della cultura dei "Greci di Calabria", parlando l'idioma grecanico. Ha portato avanti ricerche minuziose, come gli studi sui toponimi e antroponimi di origine cretese a Bova. È stato tra le poche figure che hanno dato avvio al movimento di valorizzazione e di salvaguardia della lingua greca di Calabria.
Molte le attività condotte che lo legano indissolubilmente all'intero territorio grecanico ed in particolare alle comunità di Bova, Roghudi Condofuri e San Lorenzo (di cui era cittadino onorario).
È stato insignito con le più importanti onorificenze dalle istituzioni comunali, metropolitane e regionali ma quella cui ha tenuto di più durante la sua esistenza è stata la cittadinanza onoraria del Condofuri per l'attività svolta in favore del borgo di Gallicianò.
I Sindaci dell’Area Grecanica si stringono al dolore della famiglia del Professore Minuto conservando sempre vivo il ricordo suo e dell'impegno in favore della Minoranza greca di Calabria.