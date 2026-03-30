Il Prof. Domenico Minuto ci ha lasciati. Figura di spicco e memoria storica dell'Area Grecanica, cultore del periodo bizantino in Calabria. Docente di lettere classiche, Preside ed eminente studioso della civiltà bizantina, dell'architettura religiosa, dei monasteri e dei santi bizantini calabresi. Fra i suoi interessi anche una profonda passione per il territorio dell'Aspromonte grecanico.

Si è occupato attivamente della lingua e della cultura dei "Greci di Calabria", parlando l'idioma grecanico. Ha portato avanti ricerche minuziose, come gli studi sui toponimi e antroponimi di origine cretese a Bova. È stato tra le poche figure che hanno dato avvio al movimento di valorizzazione e di salvaguardia della lingua greca di Calabria.

Molte le attività condotte che lo legano indissolubilmente all'intero territorio grecanico ed in particolare alle comunità di Bova, Roghudi Condofuri e San Lorenzo (di cui era cittadino onorario).

È stato insignito con le più importanti onorificenze dalle istituzioni comunali, metropolitane e regionali ma quella cui ha tenuto di più durante la sua esistenza è stata la cittadinanza onoraria del Condofuri per l'attività svolta in favore del borgo di Gallicianò.

I Sindaci dell’Area Grecanica si stringono al dolore della famiglia del Professore Minuto conservando sempre vivo il ricordo suo e dell'impegno in favore della Minoranza greca di Calabria.