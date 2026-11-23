Portano la firma degli studenti di Montebello Jonico e Bova Marina due dei video premiati questa mattina a Reggio Calabria dal Corecom. I ragazzi del comprensivo di Montebello hanno scelto di rivolgersi ai coetanei con «Spegni la rete, accendi le idee». Alcuni studenti della seconda C dello scientifico dell’Euclide di Bova Marina hanno lavorato invece sulle notizie false che circolano sui social e su quanto possano cambiare il modo di leggere la realtà.

Nell’aula Francesco Fortugno di Palazzo Campanella, la premiazione del concorso nazionale «Gonfia la rete, vinci sul web» e del premio speciale Lucia Abiuso ha aperto il confronto anche su ciò che un adulto fatica a vedere nei rapporti tra ragazzi. Lo ha spiegato Lucia Zavettieri, dirigente scolastica e componente della giuria, rivolgendosi agli studenti dopo aver esaminato le loro opere: «Questo ci ha fatto notare delle dinamiche che spesso noi adulti forse trascuriamo».

Di quelle dinamiche ha parlato ai nostri taccuini Mario Mazza, vicepresidente del Corecom Calabria. Ha fatto l’esempio del compagno che viene preso di mira per una disabilità e di quello che, giorno dopo giorno, si ritrova escluso dal gruppo. Come se ne accorge un insegnante? E a casa, quanto spazio trova un figlio per raccontarlo? «I ragazzi, dal nostro punto di vista, hanno bisogno intanto di essere sentiti».

Mazza: «Il cellulare diventa una badante digitale»

Quando un ragazzo subisce un’aggressione, ha osservato Mazza, c’è un episodio preciso sul quale la scuola può intervenire. Più difficile è cogliere il momento in cui un gruppo comincia a lasciare fuori un compagno o a far pesare una sua difficoltà. È qui che conta il rapporto costruito prima, in classe e in famiglia: se il ragazzo sa con chi parlarne, anche un episodio che agli adulti era sfuggito può arrivare all’attenzione di chi è in grado di aiutarlo.

Alle famiglie Mazza ha proposto una riflessione su un gesto quotidiano, quello di mettere il telefono in mano a un figlio ogni volta che protesta. Il cellulare finisce così per diventare una «badante digitale». A preoccuparlo sono le ore che, poco alla volta, vengono sottratte alla conversazione: «Viene meno quello che è il contatto umano, viene meno quello che è il dialogo tra persone».

Sull’uso della tecnologia, del resto, il vicepresidente del Corecom riconosce ai ragazzi un vantaggio rispetto alla sua generazione. «Loro sono molto più veloci di noi», ha detto. La difficoltà arriva quando, davanti a una notizia, occorre stabilire se sia attendibile o quando bisogna capire quali conseguenze possa avere una frase rivolta a un coetaneo. Su queste competenze si concentra il patentino digitale, promosso dal Corecom con il sostegno di Agcom. Accanto alla capacità di distinguere le notizie vere da quelle false, Mazza ha indicato un obiettivo che riguarda le relazioni: abituare i ragazzi a usare un linguaggio «propositivo, rispettoso degli altri, solidale». Con il Corecom Academy Tour, funzionari del Comitato e docenti universitari portano questi temi direttamente nelle scuole.

Iatì: «I ragazzi sono soprattutto il nostro presente»

Per Filomena Iatì, assessora comunale con deleghe all’Istruzione, ai rapporti con l’Università Mediterranea e all’Innovazione tecnologica, la disponibilità ad ascoltare chiama in causa anche il Comune. Accompagnare i ragazzi nel mondo digitale significa offrire loro gli strumenti per frequentarlo con consapevolezza e responsabilità, ha spiegato ai nostri taccuini. Significa anche chiedere agli studenti che cosa pensano della città in cui vivono e quale contributo vogliono darle. «Vogliamo ascoltare i nostri ragazzi e vogliamo soprattutto dare loro fiducia, perché spesso si dice che i ragazzi sono il nostro futuro, ed è vero, però sono soprattutto il nostro presente».

Da qui l’invito a «farci aiutare da loro, conoscere le loro idee per costruire insieme quella che è la società che tutti vogliamo». È questo, per Iatì, l’impegno che riguarda più da vicino l’amministrazione: «Una città che crede nei ragazzi ha già iniziato a costruire il proprio domani».

Lo sguardo degli studenti nelle opere premiate

La commissione di «Gonfia la rete, vinci sul web» si è riunita più volte per esaminare le opere. Lucia Zavettieri, dirigente del liceo Campanella-Preti Frangipane, ha raccontato che a colpirla, nei lavori di studenti così diversi per età, è stata soprattutto l’autenticità. Erano i ragazzi a scegliere che cosa meritasse di essere raccontato e dalle loro opere emergeva con forza il punto di vista di chi, dentro una classe o un gruppo di amici, fatica a riconoscersi nelle abitudini degli altri.

Da qui, ha detto Zavettieri, «la necessità che non ci sia un’omologazione, ma la valorizzazione del singolo, anche quando quel singolo per varie ragioni è diverso dalla collettività». Dopo aver ringraziato i colleghi e le scuole per il lavoro svolto, la dirigente si è rivolta direttamente agli autori: «Ringrazio tutti per questa esperienza perché ho imparato io da voi».

Per la quarta edizione del concorso sono state premiate due opere per categoria, senza un ordine di classifica. Tra le primarie la seconda A del Bruno Vinci di Limbadi ha scelto una domanda familiare a ogni alunno, «Domani non c’è scuola o forse sì?». Con i bambini del Vibonese è stata premiata la quinta C del Pirandello-Falcone di Taranto per la fiction «Beautiful That Way (È più bello così)». Tra le medie, accanto a Montebello Jonico, il riconoscimento è andato al Santa Chiara di Brindisi con lo spot «Out of Information Disorder».

Per le superiori, insieme al video dell’Euclide «I rischi dei social media: come le fake news minacciano la tua realtà», è stato scelto «Quando le notizie false incontrano la democrazia» della terza B del liceo delle Scienze umane del Peano di Marsico Nuovo. Tra università e accademie i riconoscimenti sono andati a «Hive» dell’Accademia di Belle Arti di Brera e a «La bufala papale» della Lumsa di Roma. Una menzione speciale è stata assegnata a «Il buio illuminato» della Sapienza per l’uso delle tecnologie digitali come strumento di inclusione e di espressione personale.

Il secondo riconoscimento della mattinata porta il nome di Lucia Abiuso, insegnante scomparsa giovanissima, ricordata dal Corecom per il suo contributo all’innovazione digitale nella scuola calabrese. Mazza ne ha richiamato soprattutto la delicatezza con cui cercava di comprendere il disagio degli alunni e di trovare una risposta per chi si sentiva emarginato dai compagni. «Una cosa fondamentale è il parlarsi», ha osservato ricordando il lavoro della docente.

A decidere la graduatoria della seconda edizione è stato il voto del pubblico sui canali social del Corecom. Il primo posto è andato al liceo delle Scienze umane Matteo Ricci di Macerata con il video di gruppo «Io sono tuo amico». Secondo il cortometraggio «Offline» del Giustino Fortunato di Rionero in Vulture, terzo il video dell’Università degli Studi del Molise «Alza la V.O.C.E.», acronimo di «Voci online contro l’odio e l’esclusione». Ai vincitori sono destinati complessivamente 5 mila euro in buoni per l’acquisto di materiale informatico: 2.500 euro al primo classificato e 1.250 ciascuno al secondo e al terzo.

Il percorso avviato con le scuole proseguirà nel 2027 con il Cybercrime Film Festival, di cui «Gonfia la rete, vinci sul web» diventerà una sezione speciale. Un passaggio che Mazza, guardando anche al rinnovo del Comitato, ha affidato a chi ne raccoglierà il lavoro: «Noi abbiamo lasciato le basi, poi è chiaro che deve essere sviluppato da chi verrà dopo di noi».