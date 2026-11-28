La consigliera Daniela De Blasio: «Uno strumento in più per dire con i fatti, e non solo con le parole, che le donne non sono sole». L’avvocata Francesca Stillitano: «Positivo passo dell’Amministrazione verso il riconoscimento di una piaga sociale e non privata. Attenzione anche ai meccanismi di minimizzazione. Occorre adeguata formazione per tutti gli operatori»

Dallo scorso ottobre anche il Comune di Reggio Calabria può costituirsi parte civile nei processi penali per femminicidio e violenza contro donne e minori, impegnandosi a destinare le somme eventualmente risarcite ai centri antiviolenza e alle case rifugio del territorio.



Il Comune accanto e in nome della donna vittima di violenza



Un passo importante che dimostra la coerenza di una posizione chiara e netta, che adesso è anche quella del Comune reggino, contro la violenza sulle donne. Una posizione non solo dichiarata in occasione di giornate come il 25 novembre ma anche praticata tutti i giorni. L’Amministrazione comunale si sente offesa da quella violenza subita da una sua cittadina e si pone accanto a lei nel processo. «Siamo a fianco delle donne, con questo atto, con le altre iniziative a sostegno delle madri, della conciliazione e con tutte le politiche a favore delle pari opportunità che per definizione sono contro ogni forma di violenza e sopraffazione. La costituzione di parte civile nei processi per violenza – spiega la consigliera comunale Daniela De Blasio - integra un percorso istituzionale che andava intrapreso e che attesta la presenza, la vicinanza delle Istituzioni al fianco delle donne che denunciano. Ha un valore enorme e non solo simbolico. Come commissione, dove le Pari Opportunità sono trasversali a tutte i nostri ambiti dall'uguaglianza di genere, ai servizi sociali e assistenziali, alla tutela dei minori, ai Diritti umani e all’Immigrazione. Registro un clima di grande collaborazione e per i tanti progetti in cantiere che ci sono questo elemento è fondamentale.

Il sostegno alle donne dev'essere basato sulla rete tra istituzioni e attori del terzo settore. Abbiamo anche dato impulso al tavolo permanente contro la violenza di genere, attuando la legge regionale del 2025. Non è possibile sostenere le donne senza un’azione di rete e naturalmente siamo vicini ai Centri antiviolenza che abbiamo già audito in Commissione», spiega ancora Daniela De Blasio, presidente dell’VIII commissione consiliare permanente Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione.



Voto unanime e Consiglio comunale compatto



All'ordine del giorno della seduta dello scorso 28 ottobre del Consiglio comunale di Reggio Calabria, l’atto di indirizzo per la costituzione di parte civile dell’Ente nei procedimenti penali per femminicidio, proposto da Daniela De Blasio, è stato approvato all’unanimità. Anche questo è stato ed è un segnale importante.

«Abbiamo recepito la proposta, dopo aver ascoltato il nostro esperto, l’avvocato Minniti, che ha illustrato la normativa e la giurisprudenza in materia. L’Ente locale può costituirsi parte civile per i reati di femminicidio che si siano consumati sul territorio comunale. Un atto di indirizzo coerente con l'articolo 2 del nostro Statuto comunale che contempla la tutela e la promozione delle persone umane contro ogni forma di sopraffazione e di violenza. Approfondendo la valutazione della proposta sotto il profilo giuridico ne abbiamo riconosciuto gli elementi di ammissibilità e quindi con un atto del Settore abbiamo integralmente recepito la proposta così come approvata all'unanimità dall'ottava commissione», ha spiegato in quella sede la dirigente Fedora Squillaci.

Il comune di Reggio dalla parte giusta della storia

La prima firmataria, e presidente dell’VIII commissione consiliare Pari opportunità, Pace, Diritti umani, Relazioni internazionali, Immigrazione, Daniela De Blasio, ha aperto il suo intervento chiedendo di potere dedicare la delibera odierna alla memoria di Elisa Gambello e Bruna Siviglia, due donne recentemente scomparse e per lei anche «compagne, seppure con percorsi diversi, di tante battaglie, sempre insieme e tutte dalla stessa parte. Con l’approvazione di questo atto di indirizzo il Comune di Reggio non sarà più un attore che osserva da lontano ma sarà veramente accanto alle donne vittime di violenza, a fianco delle famiglie nelle aule di giustizia e sarà alla parte giusta della storia.

Voglio essere chiara su questo punto. Non voglio che si faccia retorica su tale argomento, tuttavia finora il Comune non aveva mai pensato di portare avanti questa istanza, invece fondamentale e importantissima e che già in tanti altri enti è realtà. Ringrazio tutti per la sensibilità e il sostegno da subito dimostrati e in particolare il sindaco Francesco Cannizzaro per aver subito sostenuto l’iniziativa. Non possiamo che essere uniti su questi temi e da oggi insieme assumiamo questo impegno. Lo dobbiamo alle 97 donne uccise nel 2025, alle 34 donne uccise nel primo semestre di quest'anno, alle migliaia di donne che vivono a Reggio Calabria e che forse ancora non sono riuscite a denunciare la violenza che subiscono tra le mura della loro casa. Da oggi Reggio Calabria avrà uno strumento in più per dire con i fatti, e non solo con le parole, che la violenza contro le donne qui non ha cittadinanza», ha concluso Daniela De Blasio.



La violenza una questione sociale e collettiva non un fatto privato



Una decisione accolta di buon grado da chi da tempo opera sul territorio al fianco delle donne vittime di violenza e dei figli, vittime indirette.

«È un segnale molto importante da parte del Comune di Reggio Calabria che così formalmente riconosce che la violenza non è un fatto privato ma una questione socialmente rilevante perché quei diritti violati e quell’ingiustizia riguardano tutta la collettività. La donna – spiega Francesca Stillitano, avvocata del centro antiviolenza Angela Morabito della Piccola opera Papa Giovanni di Reggio Calabria - si sente affiancata non soltanto dal legale che comunque la rappresenta in giudizio ma anche dal Comune che così riconosce che quel reato di cui è stata vittima come ferita sociale e si pone accanto al lei, potendo costituire un supporto anche psicologico e morale. Altro elemento di rilievo è la devoluzione dell'importo del risarcimento ai centri antiviolenza. Una decisione che riconosce anche a questi un ruolo essenziale nella prevenzione e del contrasto attraverso consulenze e servizi del fenomeno, in quanto presidi con personale formato e specializzato».

Il rischio della vittimizzazione secondaria



Uno strumento che contribuisce a ridurre l’isolamento e a smantellare il pregiudizio che ancora esiste nei confronti delle donne vittime di violenza, spesso vittime una seconda volta di traumi derivanti dalle reazioni di istituzioni, familiari, colleghi, operatori sanitari, forze dell'ordine, tribunali o dai mezzi di informazione.

La cosiddetta vittimizzazione secondaria si manifesta attraverso la colpevolizzazione della vittima (victim blaming) con domande del tipo “come eri vestita?” o “perché eri lì?” che tendono a sminuire i fatti. In un clima di sfiducia, episodi seriamente indicativi sono bollati come litigi o malintesi (minimizzazione) e la stessa vittima si sente non creduta, continuamente messa in dubbio e screditata. Altra modalità scorretta è quella della ripetizione non necessaria dei fatti.



«La decisione del Comune è chiamata a concorrere ad una trattazione adeguata del fenomeno, come da orientamento della stessa Corte di Cassazione, alla luce della convenzione di Istanbul. Nonostante il quadro normativo in materia ormai abbastanza cospicuo, purtroppo occorre segnalare la necessità che tutti gli attori coinvolti, dalla denuncia al processo, siano attenti e non innescare la cosiddetta vittimizzazione secondaria che poi scoraggia le donne dal compiere quel passo difficilissimo della denuncia perchè le infligge ulteriori traumi.



Domande come “Perché non ha denunciato prima?”, per esempio, mettono in dubbio la veridicità di quello che la donna sta portando fuori, con dolore e paura, facendola sentire ancora più fragile e sola proprio dove invece dovrebbe sentirsi più al sicuro. In questa direzione utili sono le circolari e pure il questionario Sara per la magistratura, le forze dell'ordine e tutti gli operatori coinvolti. Essenziale resta la formazione perché la violenza sulle donne ha delle peculiarità che vanno trattate in modo appropriato. Acquisire un linguaggio unico, per altro, consente di rafforzare la tutela alla quale tutti concorriamo e a garantire efficacia agli interventi della rete.



Come centro antiviolenza registriamo un aumento di richieste e di telefonate al numero verde. C’è un sommerso da portare fuori ma i segnali di una volontà che cambia ci sono. Ancora troppo spesso, però, le donne subiscono violenza, anche per anni, senza riconoscerla e ammetterla. Noi dobbiamo sicuramente fare rete ancora di più e con più forza, formandoci e tenendo presenti i rischi, in modo che la donna possa essere effettivamente aiutata e sostenuta in questo difficile ma possibile percorso di fuoriuscita dalla violenza e di rinascita», conclude Francesca Stillitano, avvocata del centro antiviolenza Angela Morabito della Piccola opera Papa Giovanni di Reggio Calabria.