L'iniziativa, promossa dal Comune insieme ai gestori delle attrazioni e alla parrocchia, aprirà la manifestazione venerdì 24 luglio. Prevista anche una pulizia straordinaria dell'area della festa.

Sarà una serata dedicata all'inclusione quella che aprirà la Festa dei Sacri Cuori di Catona, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate reggina. In vista dell'inizio della manifestazione, gli assessori comunali Antonino Caridi e Lucia Fio hanno preso parte a un incontro organizzativo insieme ai gestori delle giostre e al parroco don Francesco Siclari, definendo alcune iniziative a carattere sociale.

Nel corso dell'incontro è stato deciso di destinare la prima giornata della festa, in programma venerdì 24 luglio, ai bambini e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica e sociale.

Dalle 20 alle 22, i più piccoli potranno usufruire gratuitamente delle giostre e riceveranno anche popcorn e zucchero filato, grazie alla collaborazione della ditta che gestisce le attrazioni. Parallelamente, l'amministrazione comunale ha annunciato un intervento di pulizia straordinaria dell'area interessata dalla manifestazione, descritto come necessario per restituire decoro a uno spazio che versava da tempo in condizioni di abbandono.

«La scelta di dedicare la prima serata alle persone più fragili – spiegano gli assessori Antonino Caridi e Lucia Fio – rappresenta un segno concreto di attenzione e inclusione sociale, fortemente voluto dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e reso possibile anche grazie alla sensibilità dimostrata dalla ditta privata che gestisce le giostre».

La Festa dei Sacri Cuori proseguirà poi per tutto il fine settimana con il tradizionale programma di celebrazioni religiose, appuntamenti di aggregazione e iniziative di intrattenimento, confermandosi tra gli eventi più radicati e partecipati dell'estate di Catona e dell'intera città di Reggio Calabria.