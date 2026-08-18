L'attesto appuntamento in onore di San Pantaleone con le altre principali manifestazioni del paese, ha proposto oltre otto serate di eventi, spettacoli musicali, attività dedicate a bambini e adulti e occasioni di incontro e socialità

« Il 16 di agosto si è conclusa l'attività del Comitato feste Serratese ,che anche quest'anno ha vissuto momenti intensi di partecipazione,fede e condivisione.

Costituito nel 2018 – si legge nella nota stampa - da una intuizione di Don Carmelo Surace e nato in onore di San Pantaleone, medico e martire, Santo Patrono di Serrata, viene oggi portato avanti con il sostegno e la vicinanza dell'attuale Parroco, Don Giancarlo Musicò, al quale il Comitato rivolge ad entrambi un sentito ringraziamento per l'impegno e l'attenzione che ci hanno dimostrato negli anni.

Il Comitato Feste Serratese è un'associazione di volontari impegnati nella tutela delle tradizioni religiose e popolari,nella valorizzazione del territorio e nella promozione di momenti di aggregazione per l'intera Comunità.

La dimensione spirituale rappresenta il principio ispiratore dell'attività del Comitato: ogni iniziativa viene promossa nel rispetto dei valori religiosi che ne costituiscono il fondamento, con l'obiettivo di custodire e tramandare la fede, la devozione e il patrimonio di tradizioni legate al culto di San Pantaleone.

Ogni anno il Comitato organizza la tradizionale festa patronale in onore di San Pantaleone, insieme alle principali manifestazioni del paese, proponendo oltre otto serate di eventi, spettacoli musicali, attività dedicate a bambini e adulti e occasioni di incontro e socialità.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il grande spettacolo pirotecnico professionale della prima domenica di agosto, divenuto negli anni uno degli eventi simbolo dell'estate serratese e capace di richiamare oltre mille presenze.

In un periodo in cui molti piccoli borghi devono confrontarsi con il fenomeno dello spopolamento, il Comitato continua a lavorare per mantenere viva Serrata, rafforzare il senso di appartenenza e favorire la partecipazione della Comunità, collaborando con l'Amministrazione Comunale, le Associazioni e le realtà del territorio.

Il Presidente e tutti i componenti del Comitato – Angelo Fiumara,Pasquale Afflitto,Giuseppe Pettè,Francesco Franzone,Rocco Afflitto, Salvatore Morrone e Patrizio Limberti- desiderano infine rivolgere un sincero ringraziamento ai cittadini serratesi,agli sponsor,alle Associazioni,all’Amministrazione Comunale,alle forze dell’Ordine, alla Protezione Civile ,alla Regione Calabria per il sostegno e all’Azienda agricola Grillo,che da nove anni garantisce con continuità la fornitura di energia elettrica per lo svolgimento delle manifestazioni e a tutti coloro che, con il proprio contributo, rendono possibile la buona riuscita delle iniziative.

Un pensiero va anche a tutti coloro che negli anni hanno fatto parte del Comitato e ancora oggi continuano a sostenerlo.

Un impegno collettivo che racchiude un patrimonio da tramandare alle future generazioni».