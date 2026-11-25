Si terrà dal 3 al 5 dicembre 2026, tra San Luca e Reggio Calabria, il convegno internazionale «Alvaro rivisitato. Nuovi percorsi ecdotici», un'occasione di studio e confronto dedicata a uno dei protagonisti del Novecento letterario italiano, Corrado Alvaro, nato proprio a San Luca, nel cuore dell'Aspromonte.

La seconda sessione, in calendario venerdì 4 dicembre, dalle ore 9:00, si terrà a Reggio Calabria, presso l'Aula Magna del Liceo Classico "Tommaso Campanella”.

Il titolo della giornata e i temi degli interventi restituiscono l'immagine di uno scrittore capace di tenere insieme radici locali e orizzonte europeo: dalle antinomie di un autore sospeso tra l'Aspromonte e la cultura continentale, al lavoro di traduttore, fino alla prima accoglienza dei suoi libri in Germania. Particolare rilievo sarà dato anche a fonti d'archivio e a materiali editoriali, in linea con l'approccio ecdotico del convegno.

«E’ un onore ospitare un convegno di tale importanza – sottolinea il Dirigente Scolastico, Lucia Zavettieri – da anni, nei nostri programmi di letteratura italiana, gli autori calabresi vengono approfonditi nella convinzione della importanza di conoscere le nostre radici anche attraverso lo studio degli autori che più rappresentano la storia della nostra civiltà».

«Particolarmente piacevole sarà ritrovare Aldo Maria Morace, ex alunno del nostro storico liceo classico T. Campanella».