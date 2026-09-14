Il Comitato direttivo regionale di Anpe Calabria, riunitosi con i vertici nazionali dell’Associazione, a seguito della dolorosa perdita della Presidente Marcella Russo avvenuta lo scorso 4 settembre, ha nominato Pietro Surfaro nuovo presidente del Comitato regionale.

Pedagogista iscritto ad Anpe dal 2008 e Pedagogista presso il Centro Reggino di Solidarietà Ets di Reggio Calabria, il Pietro Surfaro ha ricoperto diversi incarichi nel Comitato regionale Anpe e in quello nazionale, fino a svolgere il ruolo di vicepresidente. La nomina si colloca nel segno della continuità con l’instancabile lavoro svolto nel corso degli anni dalla Dott.ssa Marcella Russo e del rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio e la valorizzazione della professione pedagogica.

Nel corso della riunione il Consiglio Direttivo si è inoltre riorganizzato attraverso la redistribuzione delle cariche associative: Gabriella Vigoroso è stata cooptata nel Direttivo e contestualmente nominata segretaria; è stata confermata vicepresidente la Vicenza Rizzo; Francesca Molinari è stata nominata seconda vicepresidente; è stata confermata tesoriera Federica Pipitò.

Il Direttivo, all’unanimità, ha inoltre nominato Domenica Mantella componente dell’Ufficio di Presidenza del Comitato direttivo regionale.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con gratitudine verso chi mi ha preceduto — dichiara il dottore Surfaro. In particolare, desidero ricordare Marcella Russo, recentemente scomparsa dopo una lunga malattia, e raccogliere l’eredità dei presidenti della levatura di Pino Rulli, Gianfranco De Lorenzo e della stessa Marcella. Lavoreremo insieme per un’Anpe Calabria sempre più partecipata, autorevole e vicina ai pedagogisti e al territorio attraverso una serie di azioni che possano il più possibile rendersi vicine alle persone e ai loro bisogni. Fin da ora mi rendo disponibile, in linea con quanto fatto dai miei predecessori e dalla Dott.ssa Russo in particolare, a interlocuzioni con Istituzioni pubbliche ed Enti del terzo settore utili a migliorare il benessere delle persone dei vari territori calabresi».

Anpe Calabria esprime infine vicinanza alla famiglia di Marcella Russo e riconoscenza per il prezioso impegno da lei profuso a favore dell’associazione e della comunità professionale.