«Giuditta ancora profuma di pane ed è un fiore di primavera». Così la cantastorie calabrese Francesca Prestia celebra nella ballata “Bella Giuditta”, di giovane e coraggiosa contadina di Calabricata che con il suo corpo difese la terra che lavorava, sacrificando la vita sua e del piccolo che portava in grembo.

“Giuditta Levato: dalla lotta alla memoria, dalla memoria al futuro”, è il titolo del tributo promosso dal comune di Sellia Marina e dal Consiglio Regionale della Calabria in occasione dell’odierna giornata internazionale contro la violenza sulle donne e della cerimonia commemorativa in occasione dell'80° anniversario della sua morte, avvenuta il 28 novembre 1946, svoltasi presso la sala a lei intitolata nel 2004 a palazzo Campanella.

La bracciante di Calabricata, già madre di due figli e incinta del terzo, guidando una protesta contro il latifondista Mazza che minacciava le terre faticosamente lavorate e assegnate, difese quelle stesse terre anche con il suo corpo. Un colpo dal fucile la raggiunse, uccidendola.

Divenuta simbolo di coraggio, dignità, emancipazione e riscatto, Giuditta Levato ha lasciato un'eredità morale e civile che ha oltrepassato i confini territoriali.

La commemorazione, apertasi con un minuto di silenzio per il giovane selliese William Barberio improvvisamente scomparso qualche giorno fa, si inserisce nel più ampio percorso di celebrazioni per il 70° anniversario della comunità di Sellia Marina, apertosi proprio con la memoria delle radici e di Giuditta Levato, una delle figure più significative della sua identità storica e culturale.

Giuditta Levato, memoria calabrese

«Di umili origini, due figli e il marito in guerra. Contadina – spiegato il sindaco di Sellia Marina Walter Placida - che aspirava a coltivare come proprie quelle terre che avevano conosciuto già la sua fatica e che erano incolte. Giuditta era una donna scomoda perché all’ennesima ingiustizia subita e angheria da parte dei grandi proprietari terrieri, dinnanzi a quel riscatto conquistato e negato si ribellò. Erano in corso le prime esperienze di cooperazione tra braccianti, che i latifondisti volevano ostacolare. In occasione di uno di questi scontri, Giuditta fu uccisa. Il suo omicidio, che si cercò di raccontare in un altro modo, si inquadra all’interno del contesto dei moti agrari che mieterono vittime in Calabria e anche in Sicilia.

Ci siamo impegnati molto per dare la dignità che merita alla storia di Giuditta Levato. A Sellia le abbiamo dedicato la piazza più importante e più centrale dove si erge una scultura bellissima in bronzo di Luigi Verrino. Tante le iniziative finalizzate a far conoscere questa storia alle giovani generazioni. Celebriamo questa memoria per noi così importante in questo palazzo così rappresentativo per la Calabria anche allo scopo di condividere con la comunità di Sellia l’esistenza di questa sala intitolata a Giuditta Levato qui a Reggio.

Il prossimo 13 dicembre celebreremo a Sellia i 70 anni della nascita del nostro comune, municipalità che deriva da cinque comuni, tra i quali Albi dove nacque Giuditta Levato, che poi si trasferì e visse a Calabricata», ha ricordato il sindaco di Sellia Marina Walter Placida.

«Un atto dovuto alla memoria di Giuditta Levato che in questo palazzo ha una sala dedicata, in questa giornata contro la violenza sulle donne, fenomeno che vede il Consiglio regionale impegnato con misure e azioni per stare accanto a chi la subisce. Un impegno simboleggiato dal colore arancione che illuminerà palazzo Campanella anche questa sera.

In particolare in questa occasione ricordiamo una donna che ha sacrificato la sua vita per la terra e per il lavoro. La comunità, e soprattutto i giovani, devono conoscere la storia di Giuditta e di chi ha combattuto per i diritti. La memoria è importante e occorre raccontare queste storie qui e nelle scuole», ha sottolineato Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio Regionale della Calabria.

Il tributo dell’arte e il quadro di Mike Arruzza

La sala Giuditta Levato del consiglio Regionale della Calabria fu intitolata nel dicembre 2004 con la seguente motivazione: “In omaggio ad una donna che è stata protagonista del suo tempo ma soprattutto in omaggio a tutte le donne calabresi abituate a lavorare sodo e spesso in silenzio. In omaggio a tutte le donne che, pur non avendo molta visibilità perché occupate nel loro lavoro quotidiano, sono uno dei pilastri fondamentali della nostra società e che, al momento giusto, com'è accaduto appunto alla contadina di Calabricata, sanno sfoderare grinta e determinazione e diventare protagoniste del loro destino". Da vent’anni la sala è adornata dal quadro del pittore Mike Arruzza (Dasà nel 1937 - 2016), che ritrae la scena dello scontro che portò all’uccisione di Giuditta Levato. Presente questa mattina la moglie Iride che, molto commossa, ha sottolineato l’importanza della memoria e del contributo reso anche dal marito attraverso la sua pittura e non ancora pienamente riconosciuto. La memoria di Giuditta Levato è stata occasione per una sua riflessione sulla necessità del «contributo degli uomini per il conseguimento di una vera parità alla quale si sta lavorando. La conquista del voto nel 1946 fu decisivo un passo e Giuditta potè esercitarlo una volta sola».

Reggio Consiglio Regionale Giuditta Levato 80 anniversario morte nov 1946-2026 quadro di Mike Arruzza

La memoria, la letteratura, la storia

Pregni di suggestioni e rimandi gli interventi di Natalie Caristo, dottoressa in Storia e Filosofia presso l'Università della Calabria e del professore Antonio D'Elia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

«Il sacrificio di Giuditta Levato e del bambino che porta in grembo si fa carne e si fa volto di una lotta che è essa stessa testimonianza della nostra storia e della nostra cultura. Una lotta che si ritrova nei contesti, pure letterari, che affondino le radici e indaghino il dramma della miseria e della storia che la determina e le fa da contorno. Mi viene in mente l’immagine manzoniana di Renzo nel giorno dell’assalto al forno durante la terribile carestia e l’incontro con la madre di Cecilia. La memoria e la storia vivono nella letteratura», ha evidenziato il professore della Mediterranea Antonio D'Elia.

«Giuditta Levato dimostra quando occorra guardare alla storia della Calabria, non soltanto come a una storia di povertà e marginalità ma anche come a una storia fatta di coraggio di partecipazione, di persone come lei che non si sono rassegnate alla propria condizione di vita, non si sono arrese, hanno cercato di determinare un cambiamento.

La terra – ha spiegato Natalie Caristo, dottoressa in Storia e Filosofia presso l'Università della Calabria - continua ad essere ancora oggi un bene di prima necessità per i calabresi che ai tempi di Giuditta Levato guardavano alla riforma agraria avviata dal calabrese Fausto Gullo con la speranza di potere riscattare una condizione di miseria che né la fine della guerra né la liberazione dal fascismo avevano debellato.

La questione meridionale non è soltanto una vicenda del passato, ma ha cambiato forma nel tempo e continua a porci domande sul divario ancora esistente tra le regioni d’Italia e sulle responsabilità dello Stato.

La memoria non è solamente celebrazione. Deve diventare consapevolezza, responsabilità e impegno e deve far comprendere che la dignità del lavoro, la giustizia sociale e l'uguaglianza non sono diritti scontati, ma sono valori che difendere ogni giorno», ha sottolineato Natalie Caristo, dottoressa in Storia e Filosofia presso l'Università della Calabria.

Reggio Consiglio Regionale Giuditta Levato 80 anniversario morte nov 1946-2026

Le lotte di ieri e di oggi

E in tema di lotte contadine e agricoltura, la recente cronaca delle proteste certamente rende l’incontro commemorativo odierno foriero di riflessioni di grande attualità.

«I valori che continua a custodire e tramandare la storia di Giuditta Levato sono ancora oggi guida per noi. Il suo sacrificio sia un monito ancora oggi in cui vi sono motivi per protestare. L'agricoltura di ieri era un'agricoltura contadina che oggi si è trasformata enormemente. In Calabria il settore è vitale ma ancora minacciato. Noi subiamo la concorrenza sleale da parte di quei prodotti che vengono coltivati in maniera diversa e senza l'applicazione delle rigorose norme europee. Ciò nonostante continuiamo a lavorare con la stessa qualità e la stessa serietà nel rispetto delle radici e delle tradizioni. E questo vuol dire che non è finito il tempo delle proteste», ha sottolineato Carmela Bonnarigo di Confagricoltura Donna Calabria, ricordando anche l’appuntamento di domenica 29 novembre in piazza San Giorgio al Corso a Reggio con le Clementine per raccogliere fondi per i centri antiviolenza.

«È importante che ci siano anche le forze sindacali oggi in questo momento di celebrazione di una donna che ha lottato col proprio corpo contro l'ingiustizia. La storia di Giuditta Levato ci insegna che ogni conquista si ottiene con la partecipazione e con l'impegno e ci ricorda che è importante mettersi insieme per lottare per i diritti e la dignità del lavoro. Ricordare Giuditta significa tenere insieme memoria e futuro, significa tenere insieme diritti del lavoro e diritti delle donne, giustizia sociale e libertà. Vuol dire riconoscere che la questione femminile riguarda la qualità della nostra democrazia», ha evidenziato Nausica Sbarra, segretaria Generale Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La memoria e la musica

La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione della ballata “Bella Giuditta” della cantastorie Francesca Prestia e con l’anteprima della canzone “Giuditta nel Vento” presentata attraverso la proiezione di un emozionante video.

«Giuditta, immagine potente e al contempo delicata della nostra storia contadina, mi ha fatto pensare a Franco Costabile e alla sua “Rosa nel bicchiere”. Era un mio dovere – ha evidenziato la cantastorie Francesca Prestia – raccontare la storia di Giuditta Levato, un faro per tutte noi donne perché si è esposta personalmente, ha lottato con convinzione per l'attuazione della riforma agraria proprio in mentre i proprietari terrieri cercavano di opporre la loro proprietà anche sulle terre incolte. Giuditta, umile e forte, capì lottare era un dovere perchè coltivare quelle terre era un diritto».