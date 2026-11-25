Prevenzione della violenza, tutela delle vittime, responsabilizzazione del reo e autentica sorellanza: per una società nella quale la legalità non comporti solitudine e la dignità non debba essere affermata al prezzo della propria esistenza

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, occorre interrogarsi sul significato più profondo della parola violenza, riconoscendone la pluralità delle manifestazioni: fisica, psicologica, economica, sessuale, digitale e relazionale. Vi sono forme di sopraffazione che non lasciano segni sul corpo, ma compromettono la dignità, la libertà di autodeterminazione e la possibilità di progettare il proprio futuro.

Un pensiero di particolare vicinanza e gratitudine va alle donne che, dentro e fuori le istituzioni, contrastano la criminalità organizzata, interpretando la legalità come testimonianza quotidiana di fedeltà ai valori della Repubblica. Donne talvolta esposte a una violenza subdola e invisibile, esercitata attraverso l’intimidazione, l’isolamento, la delegittimazione personale e professionale e il tentativo di comprometterne l’autorevolezza.

Uno società costituzionalmente matura non può consentire che il coraggio individuale divenga il surrogato della responsabilità collettiva, né che la fedeltà ai valori della Repubblica si traduca in una condizione di solitudine.

In questa prospettiva, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’ordine, alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e delle Polizie locali, per l’impegno quotidianamente profuso nella prevenzione dei reati, nella protezione delle vittime e nella difesa della legalità democratica. Analoga riconoscenza va alla magistratura, ai centri antiviolenza e a quanti concorrono, nell’ambito delle rispettive competenze, a rendere effettiva la tutela della persona.

La dimensione della violenza sommersa, documentata dalle rilevazioni dell’ISTAT, impone alle istituzioni una riflessione sulla propria capacità di trasformare la paura in fiducia e la denuncia in un concreto percorso di protezione. Non è sufficiente chiedere alle donne di denunciare: occorre garantire loro le condizioni affinché possano farlo senza temere ulteriori violenze o l’abbandono.

La prevenzione dei reati deve costituire una priorità delle politiche pubbliche. La forza di un ordinamento democratico non risiede esclusivamente nella capacità di punire, ma soprattutto in quella di impedire che il reato si consumi o si reiteri.

Una giustizia diviene autenticamente giusta quando, nel rispetto della Costituzione, non trascura i percorsi di responsabilizzazione del reo, ma si occupa con altrettanta determinazione della vittima e delle conseguenze che la violenza continua a produrre nella sua esistenza.

La vittima, infatti, continua spesso a scontare una pena che nessuna sentenza ha determinato e alla quale nessun verdetto può assegnare un termine. Restituirle sicurezza, autonomia e libertà di progettare il futuro costituisce un imperativo di civiltà giuridica e di giustizia sostanziale.

Un pensiero di solenne e commossa memoria va a tutte le donne alle quali una mano violenta anche quella della criminalità organizzata e non solo, ha sottratto il bene primario della vita. La loro memoria non può essere consegnata alla ritualità delle commemorazioni, ma deve tradursi in un’assunzione permanente di responsabilità, nel solco dei principi di dignità, solidarietà e uguaglianza sostanziale consacrati negli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Alle donne, dentro e fuori le istituzioni, spetta altresì un compito generativo: promuovere una nuova, concreta e credibile sorellanza, capace di superare una delle più insidiose armi che ostacolano il progresso umano e culturale: l’invidia, quando si traduce in denigrazione, esclusione e delegittimazione del valore altrui.

Non vi è autentico progresso laddove l’affermazione dell’altra venga percepita come una diminuzione di sé. Non vi è emancipazione compiuta laddove la conquista individuale non si traduca in un avanzamento collettivo. Non vi è credibilità istituzionale laddove alla solennità delle dichiarazioni pubbliche non corrisponda la coerenza dei comportamenti quotidiani.

La più alta testimonianza della libertà consiste nella capacità di generare libertà; la più alta espressione dell’autorevolezza risiede nella capacità di riconoscere quella altrui; la più alta manifestazione del potere democratico consiste nel suo esercizio al servizio della dignità umana.

È nostro dovere consegnare alle future generazioni una Repubblica nella quale la libertà non richieda eroismo, la legalità non comporti solitudine, la giustizia non dimentichi le vittime e nessuna donna debba pagare con la propria esistenza il diritto di essere libera.