Una serata all’insegna della musica, delle emozioni e dei grandi talenti quella vissuta a Lido di Camaiore in occasione del concorso “Canta in Tour”, che ha visto tra i protagonisti anche una Special Guest d’eccezione: Kristel Marcianò, giovane e talentuosa artista Reggina.



Kristel ha avuto l’onore di aprire il concorso con il suo cavallo di battaglia, I Surrender, celebre brano di Celine Dion, interpretandolo con la grinta, la sensibilità e la personalità che da sempre contraddistinguono il suo percorso artistico. Una scelta importante, che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e creato il giusto clima per una serata dedicata alla musica e alle giovani promesse.



Particolarmente significativo è stato anche il richiamo alla collaborazione artistica di Kristel con il Maestro Aleandro Baldi, artista di grande esperienza e prestigio nel panorama musicale italiano.



Insieme hanno portato sul palco due brani molto amati dal pubblico, Non Amarmi e Soli al Bar, regalando momenti di grande intensità e mettendo in evidenza il valore di un incontro artistico tra generazioni e sensibilità musicali differenti.



A chiudere la sua partecipazione è arrivato un altro momento particolarmente emozionante: Kristel ha incantato il pubblico con Back to Black, celebre successo di Amy Winehouse. Un’interpretazione intensa e personale, con la quale la giovane artista ha confermato ancora una volta le sue qualità vocali e la capacità di confrontarsi con repertori di grande difficoltà e spessore.



La partecipazione di Kristel Marcianò al “Canta in Tour” rappresenta un’ulteriore tappa significativa di un percorso artistico che continua a crescere, portando con sé il talento e l’orgoglio di una giovane voce proveniente dalla Calabria.



Un doveroso e sentito ringraziamento va alla AL.SO Eventi, a Sonia Paoli, al Maestro Aleandro Baldi e alla grandissima giuria di spessore, per aver reso possibile una manifestazione capace di dare spazio alla musica, ai giovani talenti e alla passione per il canto.



Una serata che Kristel difficilmente dimenticherà e che il pubblico di Lido di Camaiore ha sicuramente apprezzato: tra momenti musicali diversi, tra emozioni, un’unica voce capace di lasciare il segno.