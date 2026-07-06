È una giornata che molti, sulla costa jonica, non esitano a definire storica. Con la partenza della prima corsa dell’Intercity diretto Reggio-Roma, la Locride torna finalmente a essere collegata alla Capitale senza l'incubo dei cambi e delle coincidenze saltate. Un risultato accolto con soddisfazione dai promotori del piano "Gelsomini Link", una battaglia portata avanti con determinazione dal sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, e sostenuta con vigore da migliaia di cittadini.

«È il riconoscimento che questo territorio merita di essere parte della rete ferroviaria nazionale», ha commentato con soddisfazione Zito, sottolineando come il principio del collegamento diretto sia finalmente diventato una realtà tangibile per migliaia di residenti e turisti. La mobilitazione popolare è stata il motore di questo cambiamento: quasi 3.500 firme raccolte hanno dimostrato che la richiesta di un treno non era un capriccio, ma un’esigenza vitale di un intero comprensorio.

Tuttavia, nonostante l'entusiasmo per i biglietti finalmente in vendita e le prime carrozze sui binari, la guardia resta alta. Il servizio, infatti, è stato avviato in via sperimentale, con una scadenza fissata al momento per il 31 agosto. L’auspicio dell'amministrazione comunale e dei promotori di Gelsomini Link è chiaro: la mobilità non può avere una data di scadenza né può essere legata esclusivamente ai flussi stagionali.

«Il nostro percorso non si conclude oggi», ha ribadito il sindaco Zito. Sebbene si festeggi un traguardo fondamentale, l’obiettivo per i prossimi mesi è duplice: da un lato, lavorare con le istituzioni per ottimizzare gli orari e ridurre i tempi di percorrenza; dall'altro, ottenere la garanzia che il collegamento diventi stabile e permanente.

La sfida per il futuro è già tracciata. Mentre i primi passeggeri si godono il panorama della Jonica dai finestrini dell'Intercity, la politica locale e i cittadini continuano a monitorare gli sviluppi attraverso i canali social dedicati, con la consapevolezza che il diritto alla mobilità è un principio che va difeso giorno dopo giorno. «Oggi festeggiamo, ma da domani continuiamo a lavorare», conclude Zito.