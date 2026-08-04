A bordo della "lapa divina" gli dei decisori di riportare a casa i partigiani calabresi partiti per il nord e morti in battaglia. Lo spettacolo, interpretato in dialetto e pregno di richiami alla storia della lotta antifascista e al mito, è stato promosso dal movimento La Strada

A bordo della sua "lapa" porta le storie in ogni angolo della Calabria, incurante delle distanze e anche dei "limiti" che obiettivamente questo mezzo ha sulle lunghe distanze . «Arrivare con questo mezzo e poi allestire su di esso il palco per i miei spettacoli teatrali , pronto anche a dover provvedere con una lampada a batteria all'illuminazione, è parte integrante della mia visione del teatro che deve arrivare ovunque e deve raccontare le storie più dimenticate ». Marco Mittica, nato a Torino da genitori di Gerace, emigrati per lavoro, ha scelto di tornare in Calabria dove oggi con la sua Ape, invece di trasportare frutta o stoffe, porta in giro storie, esplorando tutti i borghi.

Marco Mittica Spettacolo La Partigiana in piazza Carmine a Reggio

Dopo quattro ore di viaggio - perché per i suoi spettacolo si prende il suo tempo - è arrivato a Reggio Calabria da Gerace e ha portato in piazza Carmine la sua "Partigiana", spettacolo che ha scritto e interpretato e che è all'esordio. È stato proposto a Reggio dopo una recente prima a Polistena.

La sua Lapa diventa la "lapa divina" in un racconto verace in cui il dialetto è tratto essenziale per entrare dentro una storia Nazionale fatta anche dagli uomini e dalle donne del Sud: la storia della Resistenza.



«Mi sono soffermato sulla storia dei Partigiani, e in particolare dei Partigiani calabresi - racconta Marco Mittica - una sera d'inverno all'inizio di quest'anno con Maurizio Marzolla.



Pensare che non fossero un esercito, come gli occupanti, e che nonostante ciò stavano contrastando, movimenti del desiderio di libertà del loro Paese, mi ha colpito molto . Credo non ci sia nulla di più eroico.

Ho pensato ai partigiani calabresi, eroi forti del loro coraggio e dell'ardore degli ideali, e agli dei dell'Olimpo dotati, invece, di ogni genere di potere, alla Calabria e la Magna Grecia di cui è stata la culla . Ho pensato alla Calabria, ai tanti figli che ha perso per i terremoti, per la criminalità organizzata e per l'emigrazione. Mi è venuta in mente la figura Niobe, che dopo avere generato 14 figli si è vista punire dagli dei per la sua superbia con cui se ne vantava, con la loro uccisione.

Tra questi figli calabresi uccisi dalla storia e nella storia ci sono anche i partigiani partiti per combattere durante la Resistenza, senza fare più ritorno.

Così ho immaginato che gli Dei, determinati a sopprimere il genere umano perché incapace di amore e pace, guardando alla loro Resistenza e soffermandosi sul loro sacrificio, c ambiassero proposito, decidendo di stabilirsi sull'Aspromonte nel biennio di guerra civile tra il 1943 e il 1945 per intervenire nella Storia e, a bordo della con “lapa divina”, riportando i partigiani calabresi morti in battaglia nella terra di origine».

Lo spettacolo, rigorosamente in l' ingua dialettale, diventa così un appassionante racconto di tante storie.

« Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo di Quarticciolo, mio ​​compaesano di Gerace, nato come mio nonno nel 1926 , Bruno Tuscano, uno dei partigiani può dimenticati, originario di Palizzi Marina e poi Cesare De Bartolis di Spilinga, Vinicio Cortese di Nicastro, Saverio Papandrea di Vibo Valentia . E anche i ragazzi morti nell'eccidio di Acquappesa del 5 settembre 1943

che non nomino me che sono Salvatore De Giorgio di Cittanova, Francesco Rovere di Polistena, Francesco Trimarchi di Cinquefrondi, Saverio Forgione di San Eufemia d'Aspromonte e Michele Burelli di Sinopoli ».

Marco Mittica Spettacolo La Partigiana in piazza Carmine a Reggio

Uno spettacolo che diventa un caleidoscopio di storie e mito in cui intervengono anche gli dei come Hermes e Artemide ma dove resta dominante la volontà di riscattare la memoria di chi ha sacrificato la vita per la nostra libertà.

Lo spettacolo è stato promosso dal movimento La Strada in concomitanza con il «piatto di “pastasciutta antifascista”. Un'iniziativa che ha animato anche in riva allo Stretto la tradizione popolare nata per ricordare il gesto dei fratelli Cervi del 25 luglio 1943 . «Quel giorno - spiega il movimento La Strada – appresa la notizia della destituzione di Benito Mussolini al ritorno dal lavoro nei campi, i fratelli Cervi decisero di festeggiare distribuendo gratuitamente un piatto di pastasciutta alla popolazione di Campegine, in provincia di Reggio Emilia . Quel gesto è divenuto negli anni un simbolo della liberazione dal regime fascista e della Resistenza che, nei mesi successivi, avrebbe combattuto per liberare l'Italia dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista ».