Ci sono desideri che non possono essere dimenticati, promesse che meritano di essere mantenute e persone il cui esempio continua a vivere nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerle.

È con questo spirito che la Venerabile Congrega di Santa Barbara v.m., di Pellegrina di Bagnara Calabra, promuove un incontro-dibattito in memoria di Bruna Siviglia, una donna che ha fatto dell'impegno sociale, della promozione della legalità, della giustizia e dell'umanità una vera missione di vita.

L'iniziativa nasce anche da un desiderio che Bruna aveva personalmente manifestato al Priore della Congrega: organizzare un incontro speciale e dare spazio al libro «Giustizia e Umanità – Nessun destino è segnato per sempre», scritto insieme alla giornalista Cristina Cortese, proprio in occasione delle festività di Santa Barbara 2026, ricorrenza alla quale era particolarmente legata e che viveva con profonda devozione e partecipazione.

Un desiderio che la Congrega ha voluto raccogliere e trasformare in un momento di testimonianza, affinché il suo ricordo e i valori nei quali credeva possano con-tinuare a vivere.

La manifestazione ha ottenuto il pieno consenso e la vicinanza della famiglia Si-viglia, nonché la collaborazione della giornalista Cristina Cortese, che ha accolto con favore l'iniziativa, contribuendo attivamente alla sua organizzazione.



L'appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre 2026, alle ore 17:30, presso l'Aula Magna della Cittadella dell'Immacolata di Bagnara Calabra.

L'incontro sarà introdotto dall'Avv. Francesco Fabbricatore, marito della compianta Bruna Siviglia, e moderato dalla giornalista Cristina Cortese, della Gazzetta del Sud.



Interverranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo della scuola, individuati e invitati dalla Congrega per il loro significativo contributo istituzionale, professionale e umano:

• Dott. Giuseppe Lombardo, Procuratore Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

• Dott. Paolo Ramondino, Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Reg-gio Calabria;

• On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno;

• Prof. Renato Scutella, Dirigente scolastico dell'Istituto Foscolo di Bagnara Calabra.

Parteciperanno inoltre, in collegamento, il Dott. Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, e il Dott. Ottavio Sferlazza, già Procuratore Capo del Tribunale di Palmi.

I saluti della Congrega saranno affidati al Priore, Dott. Giuseppe Marino.

Nel corso dell'incontro sarà presentato il libro «GIUSTIZIA E UMANITÀ – Nessun destino è segnato per sempre», di Bruna Siviglia e Cristina Cortese, testimonianza di un percorso di impegno civile, giustizia e profonda umanità.



La Congrega consegnerà inoltre alla famiglia Siviglia una palma cerimoniale in ceramica dipinta in oro zecchino, simbolo di Santa Barbara, quale segno di affetto, riconoscenza e vicinanza.

Durante l'incontro-dibattito sarà proiettato un video realizzato da LaC TV, che ripercorrerà e testimonierà il profondo legame di Bruna Siviglia con la Venerabile Congrega di Santa Barbara v.m. Un rapporto di amicizia, affetto e condivisione che non si è limitato alla realizzazione di un progetto comune, ma si è consolidato nel tempo attraverso numerose esperienze, iniziative e momenti significativi vissuti insieme, lasciando ricordi indelebili nella storia e nel cuore della Congrega.

Saranno inoltre invitati alla manifestazione rappresentanti delle autorità civili e militari e della magistratura di ogni ordine e grado che hanno conosciuto Bruna e condiviso con lei percorsi di impegno e testimonianza.

La Congrega rivolge, attraverso l'Associazione Biesse, un cordiale invito a tutti i soci a partecipare, affinché possano condividere questo momento di ricordo e rendere omaggio alla figura di Bruna Siviglia.



Alle ore 16:00, prima dell'incontro-dibattito, presso la Cappella della Cittadella dell'Immacolata, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio della cara Bruna Siviglia, offerta dalla Congrega alla famiglia e aperta a tutti coloro che desidereranno partecipare.

La Venerabile Congrega di Santa Barbara v.m. prenderà parte alla celebrazione eucaristica e alla successiva manifestazione commemorativa in forma ufficiale, con la presenza del Priore e del Consiglio Direttivo.



La memoria non è soltanto ricordo: è responsabilità, testimonianza e impegno.

La Venerabile Congrega di Santa Barbara v.m. desidera mantenere vivo il ricordo di Bruna, affinché il suo esempio continui a parlare alle coscienze e, soprattutto, alle giovani generazioni, rimanendo una presenza viva nei valori, negli ideali e nelle iniziative che continueranno a ispirare il nostro cammino.

Perché certi semi, quando vengono piantati con il coraggio, la dignità e la forza della giustizia, non smettono mai di germogliare.

Il suo sorriso, la sua amicizia, la sua sensibilità e il suo impegno resteranno im-pressi nella storia della nostra Congrega e nel cuore di quanti hanno condiviso con lei momenti di autentica umanità.

Bruna sarà sempre viva per la nostra Congrega, perché le persone che hanno lasciato un segno attraverso l'affetto, la generosità e la testimonianza dei propri va-lori non ci lasciano mai veramente.

