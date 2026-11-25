Musica e solidarietà con il “Concerto dei Bis”, evento di beneficenza promosso dal Lions Club di Locri e prodotto dall’Accademia Senocrito, con il patrocinio della Città di Locri, in programma domenica 29 novembre 2026, alle ore 20.00, al Teatro del Palazzo della Cultura. Protagonisti della serata il violinista Nikolay Madovan e il direttore Gianluca Marcianò della Senocrito Festival Orchestra.

Alta qualità artistica, quindi, e un importante obiettivo solidale per una serata che il Lions Club, guidato da Ettore Lacopo, in linea con la missione dello storico sodalizio internazionale, ha voluto quale sostegno alle realtà fragili del territorio. I fondi raccolti da libere donazioni, nel corso del concerto, saranno infatti devoluti a “Comma 3” per il Centro Neurolesi dell’Ospedale di Locri.