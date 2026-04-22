È stata ripristinata l’agibilità del liceo classico di Locri dopo l’allagamento che nei giorni scorsi aveva compromesso l’utilizzo di diversi ambienti scolastici. Determinante l’intervento della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha attivato con urgenza le operazioni di messa in sicurezza.

Ad annunciare la ripresa dell’attività didattica a partire dalla giornata di domani nel plesso di via Cristoforo Colombo è stato il dirigente scolastico Carmela Rita Serafino con una comunicazione via Pec. L’evento, causato dalle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio, aveva provocato infiltrazioni d’acqua e disagi diffusi all’interno dell’istituto.

La Città Metropolitana è intervenuta con tempestività, attivando un piano straordinario per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni hanno riguardato la rimozione dell’acqua, la sanificazione degli ambienti e la verifica strutturale degli spazi coinvolti. Parallelamente, sono stati avviati interventi di manutenzione sugli impianti danneggiati, al fine di garantire il ritorno in aula degli studenti nel più breve tempo possibile.

«In qualità di delegato all'Istruzione, ma soprattutto come rappresentante di questo territorio che ho a cuore – dichiara il consigliere metropolitano Rudi Lizzi – mi sono attivato immediatamente non appena sono stato coinvolto nelle problematiche dell'Istituto Oliveti. La mia priorità, fin dal primo minuto, è stata quella di ridurre al minimo i disagi per gli studenti, i docenti e le famiglie, garantendo al contempo standard di sicurezza assoluti. Oggi possiamo annunciare a tutti questa bellissima notizia del ritorno alla normalità». Resta confermata al momento la manifestazione in programma domani mattina a cui hanno aderito studenti e genitori degli alunni.