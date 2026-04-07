Il settore Sviluppo economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’avviso mirato a raccogliere le manifestazioni di interesse, da parte dei soggetti del territorio che operano in ambito culturale, a costituire un tavolo tecnico, di supporto all’Ente nella proposizione di progetti di valorizzazione degli spazi espositivi all’interno del Museo del Mare.

Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti pubblici o privati che siano parte attiva del sistema culturale del territorio comunale e che abbiano esperienza documentabile dell’attività svolta in tale ambito. I soggetti interessati devono essere formalmente costituiti nelle forme consentite dalla legge, avere sede legale presso il Comune di Reggio Calabria, operare in ambito culturale, artistico ed educativo/scolastico e non perseguire fini di lucro.

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il prossimo 20 aprile alle ore 10:00 al Settore “Sviluppo Economico Turismo” al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.reggiocal.it. È comunque possibile presentare istanza anche dopo la scadenza inviando la domanda il giorno 30 di ogni mese (o il successivo nel caso si tratti di un festivo) per partecipare ai successivi incontri programmati.

«La scelta di coinvolgere chi opera in maniera seria e qualificata nel mondo della cultura – ha dichiarato Carmelo Romeo, assessore comunale alla “Città europea e resiliente” – risponde all’approccio partecipato e condiviso già sperimentato dall’Amministrazione comunale e che, ora, adottiamo anche per i contenuti del Museo del Mare, in particolare per quella che sarà la sua “anima”, ovvero l’area museale permanente.

Il Museo sarà un’eccellenza mondiale e vogliamo farlo diventare realtà assieme alla città, con sinergie operative e sguardo sempre aperto al contributo di tutti. Proprio per questo il “tavolo”, nella composizione e nei contenuti, sarà costantemente aggiornato. Ringrazio gli uffici comunali e la dirigente Loredana Pace – ha concluso Romeo – per la celerità con cui questi indirizzi politici vengono tradotti in atti amministrativi».



