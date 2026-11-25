A farsi portavoce silenziosa di tutte le donne, a Casignana, è prima di tutto la bellezza eterna della sua storia. Negli antichi mosaici della Villa Romana, la celebre figura della Nereide – avvolta per l'occasione da un drappo rosso – diventa oggi il simbolo universale di dignità, tutela e rinascita. È da questo dialogo profondo tra l’arte, l'archeologia e il presente che nasce l'adesione del Comune di Casignana a “Posto Occupato”, la campagna di sensibilizzazione sociale per mantenere viva la memoria delle donne vittime di femminicidio e di ogni forma di violenza.

Il gesto simbolico di riservare un posto vuoto a chi, purtroppo, non può più occuparlo perché la sua vita è stata spezzata dalla violenza, non si è fermato tra le mura istituzionali. Accanto all'Amministrazione comunale – che durante i propri incontri ufficiali ha lasciato una sedia vuota con il telo rosso e la locandina della campagna – l'iniziativa ha scelto di attraversare la vita reale del paese, rendendo protagoniste le figure femminili dedite al volontariato, al commercio e all'artigianato locale.

Hanno risposto con grande sensibilità le donne che animano ogni giorno il tessuto sociale ed economico della comunità: dalle volontarie della Protezione Civile, sempre in prima linea per il bene comune, alle professioniste che tengono vivi i luoghi d’incontro del paese, come la titolare del bar e la parrucchiera. Proprio all'interno delle loro attività, tra un caffè servito al banco e un momento di cura della persona, una sedia è rimasta simbolicamente occupata per ricordare a chiunque entri che il rispetto si costruisce nei gesti più semplici della quotidianità.

«Come delegata alla Cultura e alle Pari Opportunità, ho voluto fortemente partire dal nostro patrimonio storico-artistico per arrivare al cuore della vita quotidiana, dando voce e protagonismo alle donne che ogni giorno lavorano e si impegnano sul nostro territorio», dichiara il Vicesindaco Agata Mazzitelli. «La Nereide della nostra Villa Romana rappresenta oggi tutte le donne: un ponte ideale tra la bellezza della storia e il rispetto che pretendiamo nel presente. Vedere le nostre commercianti, le artigiane e le volontarie della Protezione Civile aderire con tanta partecipazione, portando il drappo rosso nei loro luoghi di lavoro, dimostra che Casignana è una comunità attenta e solidale. Dobbiamo fare rete affinché nessuna donna si senta mai sola e perché non ci sia mai più silenzio».