I Bronzi di Riace continuano a parlare al mondo e a farlo, ancora una volta, da una delle città più simboliche del mondo. Nella cornice del Community Center di Brooklyn si è svolta la venticinquesima edizione del “Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace”, manifestazione ideata e promossa da Giuseppe Tripodi che, nel corso degli anni, ha trasformato le due statue simbolo della Calabria in un potente strumento di promozione culturale e identitaria ben oltre i confini nazionali.Protagonista della serata è stato il Dr. Giorgio Marrapodi, Ambasciatore e Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, insignito del titolo d’Onore di “Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel Mondo”, una delle onorificenze più significative assegnate nell’ambito della manifestazione.

Un riconoscimento che celebra non soltanto il prestigioso percorso diplomatico del Dr. Marrapodi, ma anche il suo impegno nella promozione dell’immagine dell’Italia nei più importanti contesti internazionali, contribuendo a rafforzare il dialogo tra culture e popoli. Davanti a rappresentanti delle istituzioni, esponenti della comunità italiana d’America e numerosi ospiti, la cerimonia ha confermato il valore di un’iniziativa che da un quarto di secolo costruisce un ponte ideale tra Reggio Calabria e le comunità italiane sparse nel mondo. Visibilmente emozionato al momento della consegna del premio, il Dr. Marrapodi ha voluto dedicare il riconoscimento alla diplomazia italiana e a quanti operano quotidianamente per rafforzare il ruolo del Paese sulla scena internazionale.“Ricevere un riconoscimento che porta il nome dei Bronzi di Riace è motivo di grande orgoglio-ha affermato- accolgo questo premio con gratitudine e lo considero uno stimolo a continuare a servire il mio Paese con passione e senso delle istituzioni”

L’ambasciatore ha poi rivolto un pensiero alla Calabria e alle comunità italiane all’estero: «Le nostre radici sono una ricchezza straordinaria. Ovunque ci troviamo, portiamo con noi valori, tradizioni e competenze che contribuiscono a costruire relazioni e opportunità. È questo il volto migliore dell’Italia che desideriamo raccontare”.

Tripodi: «I Bronzi patrimonio universa»

Dietro il successo della manifestazione c’è la visione di Giuseppe Tripodi, ideatore e anima del Premio, che continua a seguirne personalmente ogni fase organizzativa.“Venticinque edizioni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto testimoniano la forza di un’idea nata a Reggio Calabria e diventata patrimonio condiviso delle comunità italiane nel mondo – ha dichiarato Tripodi –. I Bronzi di Riace non appartengono soltanto alla Calabria, ma sono un simbolo universale di eccellenza, identità e dialogo tra i popoli”.Tripodi ha quindi sottolineato il significato della scelta di premiare il Dr. Giorgio Marrapodi: “Abbiamo voluto rendere omaggio a una figura che rappresenta l’Italia ai massimi livelli internazionali e che, attraverso il suo lavoro, contribuisce ogni giorno a rafforzare il prestigio del nostro Paese. È il profilo ideale per incarnare il ruolo di Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel Mondo”.

I saluti istituzionali

Alla serata sono giunti anche numerosi messaggi istituzionali. Dopo il saluto del Presidente della Camera dei Deputati,On.Lorenzo Fontana, hanno inviato il loro messaggio ai partecipanti il Sindaco di Reggio Calabria On. Francesco Cannizzaro, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria On. Salvatore Cirillo e l’Europarlamentare reggina Dr.ssa Giusi Princi, che hanno espresso apprezzamento per un’iniziativa capace di promuovere l’immagine della Calabria e dell’Italia nel contesto internazionale. Un riconoscimento, quello conferito al Dr.Giorgio Marrapodi, che suggella ancora una volta la vocazione internazionale del Premio e rafforza il legame tra Reggio Calabria, i Bronzi di Riace e le tante eccellenze italiane che, ogni giorno, contribuiscono a far crescere il prestigio del Paese nel mondo.