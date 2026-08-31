Alberi pericolanti, illuminazione, pavimentazione e irrigazione: gli interventi si adeguano alle criticità emerse senza aumentare il costo complessivo del progetto, fermo a 800 mila euro

Più sicurezza, maggiore accessibilità e una nuova attenzione alla cura del verde. Piazza Gaeta, nell’area del Centro Direzionale (Ce.Dir) di Reggio Calabria, si prepara a cambiare volto grazie a una serie di interventi finalizzati a risolvere alcune delle criticità emerse nel corso dei lavori e a rendere lo spazio pubblico più funzionale e fruibile.

L’intervento rientra nel progetto “Cura del verde urbano e creazione di giardini attrezzati per la città”, finanziato attraverso il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, per un investimento complessivo di 800 mila euro.

I lavori, avviati il 2 febbraio 2026, hanno fatto emergere alcune condizioni non previste nella fase iniziale di progettazione. In particolare, gli effetti delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato l’area hanno reso necessario adeguare parte delle opere alle esigenze riscontrate concretamente sul posto.

Quattro interventi per rendere la piazza più sicura

Il nuovo intervento si concentra innanzitutto sulla messa in sicurezza delle alberature. Saranno rimossi gli alberi considerati pericolanti, così da ridurre i possibili rischi per cittadini e frequentatori dell’area.

Grande attenzione sarà riservata anche all’accessibilità dei mezzi di emergenza e soccorso. La pavimentazione centrale del piazzale verrà infatti ampliata per facilitare la circolazione e consentire ai mezzi di intervenire con maggiore rapidità e facilità.

Un altro intervento riguarderà l’illuminazione pubblica. I pali danneggiati dalle precedenti condizioni climatiche saranno sostituiti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità della piazza anche nelle ore serali.

Infine, sarà adeguato l’impianto di irrigazione, elemento importante per garantire una gestione più efficace del verde e contribuire alla conservazione delle aree interessate dalla riqualificazione.

Le nuove opere senza aumentare il costo del progetto

Particolare attenzione è stata riservata anche all’aspetto economico. Per realizzare gli interventi aggiuntivi non sarà necessario aumentare il costo complessivo dell’operazione.

Il Comune ha infatti scelto di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta, pari a circa 239 mila euro.

Con la variante, l’importo contrattuale dei lavori sale a 676.073,29 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza. L’aumento è dovuto alle nuove lavorazioni che si sono rese necessarie, mentre il quadro economico complessivo del progetto rimane invariato a 800 mila euro.

Le risorse già disponibili vengono quindi rimodulate per far fronte alle esigenze emerse durante l’esecuzione, senza comportare ulteriori costi per l’amministrazione rispetto alla somma inizialmente prevista.

L’obiettivo è completare l’intervento tenendo conto delle condizioni reali dell’area e garantire a Piazza Gaeta uno spazio più sicuro, accessibile e funzionale.

Con la sistemazione delle alberature, l’ampliamento della pavimentazione, il rinnovo dell’illuminazione e l’adeguamento dell’impianto di irrigazione, l’area del Ce.Dir potrà così beneficiare di un intervento capace di coniugare sicurezza, decoro e maggiore vivibilità, inserendosi nel più ampio percorso di riqualificazione del verde e degli spazi pubblici di Reggio Calabria.