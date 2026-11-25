In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la senatrice Giusy Versace ha promosso ieri un momento di confronto e approfondimento tra istituzioni, associazioni e realtà impegnate nella tutela delle donne e degli orfani di femminicidio, dal titolo 'Contro la violenza, accanto a chi resta. Strumenti e prospettive per le donne e gli orfani di crimini domestici' nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro (ISMA), al Senato della Repubblica a Roma.

Un appuntamento ormai fisso per la Versace, che ogni anno in questa occasione riunisce le voci più autorevoli in tema di femminicidio, per fare una disamina sulla situazione attuale e tracciare nuovi orizzonti. Destinatari del convegno sono stati gli studenti dell'Istituto Galileo Galilei di Roma.

Il dibattito è entrato subito nel vivo, con la toccante e magistrale lettura dell'attrice Paola Lavini di un brano tratto dalla trasmissione 'Amore Criminale', che narra la terribile storia di Veronica Abbate, uccisa dall'ex fidanzato nel 2006, che ha suscitato grande emozione tra il pubblico e i relatori.

Sono stati subito messi in luce i progressi sul piano legislativo compiuti in questi anni, come il rafforzamento del Codice Rosso e la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio presieduta dall'on. Martina Semenzato che ha anche sottolineato un segno meno nei reati: ''Registriamo un lieve calo negli omicidi e nei reati di femminicidio in questo ultimo anno e vediamo triplicati gli ammonimenti al Questore, il che significa che le donne hanno iniziato a denunciare di più, ma lo stesso resta ancora molto da fare per invertire la rotta e occasioni come queste dove parliamo direttamente ai giovani sono importantissime per fare cultura''. Con lo stesso tono si è espressa anche la sen. Tilde Minasi, componente della stessa Commissione.

Il tema 'orfani di femminicidio' è stato approfondito dall'on. Mara Carfagna, prima firmataria della proposta di Legge sull'istituzione del 'Registro nazionale degli orfani per crimini domestici' e che a breve verrà sottoposta all'esame della Camera e poi del Senato. ''Vogliamo garantire un sostegno adeguato ai minori e ai giovani che perdono un genitore a causa di un omicidio commesso dall'altro genitore, o in un contesto caratterizzato da violenza domestica e verrà inoltre istituito il un registro nazionale degli orfani per crimini domestici, affidato al Dipartimento per le politiche della famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di rilevare il numero di tali orfani, la loro distribuzione territoriale e i loro bisogni''.

Non solo di violenza fisica si è parlato con la senatrice Mariastella Gelmini che ha posto l'attenzione sul pericolo del web e agli studenti ha ricordato che la violenza digitale come il revenge porn (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) sia diventato un reato penale. Ha inoltre aggiunto che: ''Bisogna far rete tra scuola, famiglie, volontariato per cercare di cambiare la società''.

Di violenza economica e di controllo coercitivo ha parlato l'on. Ilaria Cavo che ha dichiarato che favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza è il vero traguardo da raggiungere e che bisognerebbe introdurre nel codice penale anche il reato di controllo coercitivo nei confronti di familiari e conviventi, per colpire in modo specifico la violenza psicologica ed economica.

Una testimonianza diretta e toccante è poi giunta alle orecchie degli studenti da Moira Cucchi autrice del libro autobiografico: 'Non mi uccidi. Storia di una donna che ce l'ha fatta'(2026). Moira, madre di due figli, è riuscita a salvarsi da un tentato omicidio e dopo anni di violenza domestica e stalking, è riuscita a trasformare la sua storia in un impegno quotidiano, soprattutto nelle scuole e tra le associazioni. L'autobiografia è stata scritta a quattro mani assieme alla giornalista e presidente della Fondazione Wall of Dolls Francesca Carollo. '«In dieci anni ho subito tutte le violenze rubricabili: fisiche, psicologiche, economiche, sessuali. La mia storia è un esempio concreto, un vademecum di soprusi che racconto agli studenti, agli operatori e a chi legge il mio libro, per far meglio comprendere quelli che possono essere i segnali da tenere sottocchio e le situazioni da cui star lontani'».

Il convegno ha messo in luce anche le belle realtà associative territoriali che da anni operano per la tutela della donna vittime di violenza e dei loro figli.

Una di queste è il 'Giardino Segreto', fondata nel 2015 e rappresentata dalla fondatrice e presidente Patrizia Schiarizza, che aiuta gli orfani di femminicidio, accompagnandoli in percorsi di tutela e affidamento e intervenendo sul trauma, cercando di riprogettare il loro futuro.

Un grande lavoro a Milano e in Lombardia viene svolto da Telefono Donna Italia, un'associazione di volontariato nata l'8 marzo 1992 per iniziativa della fondatrice Stefania Bartoccetti: ''Tramite l'ascolto telefonico offriamo il nostro aiuto a donne in difficoltà e attraverso l'esperienza maturata negli anni, è nato anche l'Osservatorio Nazionale Indipendente sugli Orfani Speciali (ONISOS), un progetto per la protezione e il sostegno dei minori vittime di abusi e degli orfani speciali''.

A Varese, dal 2005, è attiva la Fondazione Felicita Morandi ETS, che attraverso una filiera integrata di servizi, accompagna le donne vittime di violenza e i loro figli lungo l'intero percorso di fuoriuscita dal maltrattamento: dall'emersione in Pronto Soccorso fino alla riconquista dell'autonomia abitativa, lavorativa ed economica, passando per la prevenzione nelle scuole e la tutela della relazione madre-bambino. «Sottrarre una donna alla violenza significa restituirli il presente, sottrarre un bambino alla violenza significa ridargli un futuro» queste le parole della presidente Giovanna Scienza.

Un bel esempio di Rete antiviolenza è stato raccontato da Riccardo Visentin, assessore al Welfare e alla centralità della persona del comune di Cinisello Balsamo, Presidente Rete Antiviolenza Nord Milano e Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ambiti di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, che ha raccontato il modello del Centro Antiviolenza VeNuS (Verso Nuove Strade) che mette in rete ben 6 comuni del milanese, tra cui Cinisello Balsamo (Comune capofila), Sesto San Giovanni, Bresso, Cologno Monzese, Cormano e Cusano per un bacino complessivo di 268.431 abitanti. Un modello che trasforma un servizio essenziale in una responsabilità diretta delle amministrazioni locali, configurandosi come il primo Centro Antiviolenza comunale in Lombardia e rafforzando una presenza sovracomunale con una sede centrale a Cinisello Balsamo e due sportelli a Sesto San Giovanni e Cologno Monzese.

«E' per me un piacere, oltre che un dovere, organizzare ogni anno in Senato iniziative per tenere accesi i riflettori su una piaga che continua a interrogarci e che richiede un impegno costante da parte di tutti. Oggi abbiamo ascoltato tante testimonianze e incontrato persone che ogni giorno lavorano accanto alle donne vittime di violenza e ai loro figli, ma ciò che mi ha emozionato particolarmente è stata la presenza di tanti studenti. È proprio da loro che dobbiamo partire, seminando nelle scuole la cultura del rispetto, soprattutto tra gli adolescenti, per contribuire a costruire uomini più consapevoli, capaci di riconoscere la libertà dell'altro e di vivere relazioni sane. Anche lo sport può fare molto in questa direzione: è uno strumento educativo straordinario e i suoi valori possono contribuire a costruire una società più rispettosa e più gentile. La prevenzione comincia dall'educazione e non possiamo permetterci di abbassare la guardia'».