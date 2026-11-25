Dall’impatto della plastica sull’ambiente e sugli animali alle scelte quotidiane per ridurre i rifiuti: lunedì 23 novembre gli studenti del plesso Ipia dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro” di Palmi hanno partecipato a un incontro di sensibilizzazione promosso da Plastic Free, con il patrocinio del Comune. Il progetto è stato pienamente sostenuto dalla dirigente scolastica, prof.ssa Mariarosaria Russo, e condiviso dalle docenti referenti per l’educazione civica, prof.sse Marzia Pomara e Maria Minniti.

A guidare la mattinata sono state Maria Cristina Altomonte, referente Plastic Free di Gioia Tauro, e Deborah Serratore, referente Plastic Free di Palmi. Ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale il vicesindaco Salvatore Celi, che ha ringraziato la scuola e i ragazzi e li ha invitati a collaborare per la tutela dell’ambiente, a partire da gesti semplici: non abbandonare rifiuti, conservarli fino al cestino e fare correttamente la raccolta differenziata. Celi ha inoltre presentato le opportunità di partecipazione offerte dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e dalla Consulta giovanile.

Altomonte ha raccontato l’impegno dei volontari e il lavoro dell’associazione nelle scuole, nelle aziende e durante i clean-up. «Non siamo eroi, siamo persone normali», ha detto, spiegando che ciascuno mette a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo. Per dare la misura del problema, ha richiamato alcune stime presentate durante l’incontro: circa 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno negli oceani, una quantità paragonata a un camion al minuto. Ha citato anche la stima secondo cui ogni settimana ingeriamo e respiriamo una quantità di plastica equivalente a una carta di credito. Si è soffermata inoltre sulle microfibre rilasciate dai tessuti sintetici durante i lavaggi, citando la stima di oltre 700 mila fibre per ogni lavaggio di capi sintetici.

La relatrice ha affrontato le conseguenze dell’inquinamento da plastica per gli ecosistemi e gli animali marini, soffermandosi in particolare sulle tartarughe, che possono scambiare sacchetti e palloncini per meduse. Ha illustrato l’importanza di conoscere i codici degli imballaggi e di differenziare correttamente i rifiuti.

La seconda parte dell’incontro, curata da Serratore, si è concentrata sulla regola delle tre R: ridurre, riusare, riciclare. Tra le proposte rivolte agli studenti, usare una borraccia e borse riutilizzabili, preferire quando possibile prodotti sfusi, dare una seconda vita agli abiti e riparare i dispositivi elettronici prima di sostituirli. Si è parlato anche di raccolta differenziata durante le feste e di palloncini: l’associazione non è contraria al loro uso, ma al loro rilascio in aria, che può trasformarli in rifiuti dispersi nell’ambiente.

Gli studenti hanno partecipato con domande, sollevando anche il tema delle responsabilità di aziende e istituzioni nella produzione e nell’uso della plastica. Il confronto ha messo in luce il ruolo delle scelte individuali e la necessità di affiancarle a cambiamenti più ampi. Nel dialogo è stato ricordato anche che alcune classi hanno visitato gli stabilimenti di Ecosistem, dove gli alunni hanno potuto osservare le fasi di selezione e riciclo dei rifiuti. Si è affrontato inoltre il tema dei rifiuti legati alla pesca e alla navigazione, con riferimento a quanto i volontari raccolgono lungo la costa palmese.

L’incontro è il primo passo di un percorso che potrà proseguire in primavera con un’attività pratica di raccolta sulla spiaggia, prevista indicativamente tra aprile e maggio. L’uscita, da organizzare con la scuola e l’Amministrazione comunale, permetterà agli studenti di partecipare a un clean-up e osservare da vicino i rifiuti che le mareggiate accumulano, in particolare tra gli scogli della Marinella e lungo la costa.

Altomonte ha invitato i ragazzi a prendere parte all’iniziativa e a iniziare fin da subito con un gesto concreto: scegliere una borraccia e portarla con sé. «Chi vede buttare qualcosa per terra ha il diritto di vedere anche chi la raccoglie», ha ricordato, spiegando il valore di un esempio capace di far riflettere. Un messaggio che lega la lezione all’impegno sul territorio e alla possibilità, per ciascuno, di contribuire alla cura del mare e degli spazi comuni.