Otto giorni di fede, tradizione, cultura, musica e spettacolo animeranno il centro cittadino

Dall’11 al 18 luglio 2026 Polistena vivrà uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno: le Feste Patronali in onore di Maria SS. dell’Itria e di Santa Marina Vergine, Patrona della Città.

Otto giorni di fede, tradizione, cultura, musica e spettacolo animeranno il centro cittadino, culminando il 17 luglio con la straordinaria e suggestiva Processione della “Teoria dei Santi”, uno degli eventi religiosi più caratteristici della Calabria e tra i più rari in Italia.

La processione è un patrimonio storico e spirituale unico: il simulacro di Santa Marina percorre le vie della città preceduto da 24 statue dei Santi venerati a Polistena, accompagnate dal reliquiario. Una testimonianza di profonda devozione popolare che affonda le proprie radici nel tragico terremoto del 5 febbraio 1783, che distrusse completamente la città. Da allora il popolo polistenese affidò la propria protezione a Santa Marina e all’intercessione di tutti i Santi patroni delle chiese cittadine, dando vita a questa imponente manifestazione di fede.

La tradizione della “Teoria dei Santi” proseguì fino agli anni Sessanta, per poi essere ripresa nel 1998 grazie all’impegno di Don Giuseppe Demasi, allora parroco del Duomo, e del Comitato Feste Patronali composto da oltre cinquanta cittadini. Oggi questa preziosa eredità viene custodita e valorizzata dall’Associazione “Santa Marina Polistena”, che continua a promuovere e sostenere una delle tradizioni religiose più significative del territorio.

Le Feste Patronali rappresentano un momento di grande partecipazione collettiva, capace di richiamare migliaia di persone e di rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Un’occasione in cui fede, identità, cultura e aggregazione si fondono, valorizzando anche le eccellenze del territorio.

L’edizione 2026 propone un ricco calendario di eventi con ospiti di rilievo nazionale e internazionale: Aiello, Santino Cardamone, Gen Rosso, il celebre format musicale Febbre Italiana, la 18ª edizione della Notte dei Giganti, il Villaggio del Gusto, la musica della Concert Band di Melicucco, il folk di Davis Muccari e il concerto dei RANDHOME dedicato ai temi sociali.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuiranno gli spettacoli pirotecnici della Pirotecnica Sorbara, le artistiche luminarie curate dalla FP Service di Riace Marina e le esibizioni dello Storico Complesso Bandistico “Città di Polistena”, che accompagnerà i momenti più solenni della festa.

Le Feste Patronali di Polistena sono organizzate dall’Associazione “Santa Marina Polistena”, con il prezioso contributo economico e logistico dell’Amministrazione Comunale di Polistena e con il fondamentale sostegno delle aziende del territorio.