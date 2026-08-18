Ieri sera, nella splendida cornice del tratto di lungomare adiacente il palazzetto dello sport di Pellaro, si è svolta la cerimonia di consegna dei premi "Peperoncino d'oro 2026" promossa dall'associazione culturale "Un peperoncino per lo stretto " e dall'Accademia Italiana del Peperoncino.

La kermesse, nata nel 2009, è stata ospitata, come ormai da diversi anni, dal gruppo folk i Peddaroti nel contesto del Festival internazionale del folclore (che proseguirà anche stasera con la partecipazione di diversi gruppi folk provenienti da tutto il continente). Sono stati premiati per il settore enogastronomia, l'azienda agricola Friberga di Lazzaro RC (diretta da Salvatore Friscia, specialisti nella lavorazione e promozione del bergamotto, ha ritirato il premio il fratello Nicodemo) , e l'azienda agricola Tornese di Rizziconi (specialisti nella coltivazione, lavorazione e promozione soprattutto di funghi, ha ritirato il premio il responsabile aziendale Giosuele Macrì), per il settore cultura, tradizioni e turismo, il premio è andato al gruppo musicale etnico di Bovalino "Quart'aumentata" (ha ritirato il premio uno dei fondatori, il chitarrista Salvatore Gullace).