«Agostino Straulino è la testimonianza più autorevole dei valori che porta con sé la marineria italiana. Le sue doti umane e sportive saranno rappresentate a Palazzo Alvaro per tre giorni, grazie all’impegno della Lega Navale Italiana - Sezione di Reggio Calabria» - sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, durante la conferenza di presentazione della mostra.

«Una mostra - ha aggiunto Versace - che celebrerà la cultura del mare come scuola di vita, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere la storia di un personaggio i cui valori possono rappresentare fonte di ispirazione dei giovani studenti, e non solo, della nostra città».

L’esposizione, caratterizzata da pannelli informativi e contenuti multimediali, è stata patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, realizzata in collaborazione con il Convitto Nazionale “Tommaso Campanella”, e resterà aperta al pubblico dal 13 al 15 aprile, con ingresso libero.

Durante la conferenza, c’è stata anche la firma del protocollo d’ intesa tra Citta Metropolitana e Lega Navale Italiana, accolta dal Sindaco f.f. Versace come “un punto di partenza e non di arrivo, per programmare e mettere a terra nuove iniziative in grado di sensibilizzare e diffondere la cultura del mare, della bellezza e dell’impegno sociale, e i valori che accompagnano questa passione autentica, soprattutto in una Città di mare come la nostra.

Ringrazio pertanto - ha chiosato Versace - il presidente della sezione di Reggio Calabria Antonino Nicolò per questo costante sforzo ad interagire con i ragazzi e gli studenti delle nostre scuole, coinvolgendoli nelle attività di un’associazione che considero un presidio culturale irrinunciabile per il nostro tessuto cittadino».