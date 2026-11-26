Una mattinata intensa, carica di emozione e partecipazione attiva, quella vissuta oggi, mercoledì 25 novembre 2026, al Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” guidato dalla dirigente Anna Maria Cama. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istituto ha trasformato le proprie aule in veri e propri laboratori di cittadinanza attiva, coinvolgendo l'intera comunità scolastica attraverso un collegamento corale. Un’iniziativa nella sede del “Righi” e una in quella del “Fermi” per dare agli studenti l'opportunità di vivere momenti unici e indimenticabili, con tutta la scuola connessa in diretta tramite le Lim per condividere questo percorso di memoria e riflessione.

«Il compito primario dell'istituzione scolastica non si esaurisce nella didattica, ma passa attraverso la formazione umana e civile dei nostri ragazzi – ha affermato la Dirigente Cama –. Dobbiamo offrire loro spazi reali di ascolto e confronto, educandoli alla responsabilità condivisa affinché diventino cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e respingere ogni forma di prevaricazione».

Nella sede del “Righi” si è tenuto l’incontro dal titolo “Il coraggio di ricominciare”, mentre contemporaneamente, a partire dalle ore 10:00, il plesso “Fermi” ha ospitato un parallelo momento di confronto con le istituzioni territoriali, realizzato in stretta sinergia con la Circoscrizione V Reggio Centro – Sud.

Due tavoli di dialogo ricchi di spunti e competenze diverse, resi possibili grazie alla presenza di autorevoli ospiti. Nell’Aula Magna del “Righi”, accanto agli studenti hanno preso parte alla tavola rotonda l’Avv. Francesca Pensavalle (testimone di femminicidio), la Dott.ssa Giusy Gambino (Tenente dei Carabinieri), il Dott. Paolo Ramondino (Giudice del Tribunale dei Minori) e Don Tonino Sgrò (Professore di Esegesi Biblica). Evento moderato dal Prof. Vincenzo Malacrinò,

Altrettanto significativa la partecipazione nella sede del “Fermi”, dove, dopo i saluti di benvenuto, le ragazze e i ragazzi si sono confrontati con l’Avv. Caterina Pitasi, Presidente della Circoscrizione V Reggio Centro – Sud, con l’Avv. Filomena Iatì, Assessore all’istruzione del Comune di Reggio Calabria, e ancora con l’Avv. Anna Bellantoni, Presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) – distretto di Reggio Calabria, la Dott.ssa Valentina Romeo, psicologa, psicoterapeuta e socia AMI, e il Vice Ispettore della Polizia di Stato Giorgia Grandinetti, in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria.

Nella sede del “Righi” e del “Fermi”, i professori Stefano Costantino e Alessandro Cuzzocrea hanno sottolineato il profondo valore formativo della giornata, auspicando che l'esperienza vissuta possa incidere fortemente nelle coscienze di ciascuno.

Protagonisti sono stati gli stessi studenti. Al “Fermi” hanno presentato diversi lavori multimediali realizzati insieme ai docenti delle varie discipline e hanno dimostrato grande maturità nel dialogare con gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni, rivolgendo domande puntuali e offrendo un contributo prezioso alla riuscita dell'evento.

Momento emozionante al plesso “Righi” con la toccante testimonianza dell’Avv. Francesca Pensavalle. Evento seguito da tutti gli studenti rimasti in classe attraverso un collegamento in diretta con la LIM.

Con estrema delicatezza, attenta a non turbare la sensibilità dei più giovani pur senza nascondere la durezza dei fatti, l'avvocato Pensavalle ha condiviso il proprio vissuto personale: una tragica adolescenza spezzata dalla morte della madre per mano del padre. Un racconto crudo, lucido e profondamente intimo, che ha tenuto l’Aula Magna e gli studenti collegati, in un silenzio carico di commozione, culminato nell'accorato invito rivolto ai ragazzi a non restare mai in silenzio e ad avere sempre il coraggio di denunciare.

Un appello che si è subito trasformato in azione grazie al laboratorio aperto guidato dal Prof. Vincenzo Malacrinò, il quale ha invitato gli studenti a simulare un caso di violenza attraverso una scena improvvisata.

Straordinaria è stata la partecipazione dei ragazzi, capaci di mettersi in gioco con grande inventiva ed empatia: uno studente nei panni di un testimone che decide di denunciare, una studentessa nel ruolo della fidanzata oppressa e incapace di ammettere la verità, e un altro giovane in quello dell'aggressore.

A rendere la simulazione ancora più autentica e formativa è stata la bravura del Tenente Giusy Gambino, che ha ascoltato e guidato il "denunciante" con grande sensibilità, e del Giudice Paolo Ramondino, che con fermezza e profonda umanità è riuscito a far breccia nel muro del giovane fidanzato, portandolo a una confessione sofferta e a un ravvedimento capace di cambiare il destino di tutti.

A chiudere la mattinata al “Righi”, un fuoriprogramma carico di affetto: proprio oggi ricorreva infatti il compleanno dell’Avv. Francesca Pensavalle e, per l’occasione, la sua amica Romina Palamara, Presidente della Pro Loco “Montebellum”, l'ha raggiunta in Aula Magna portandole un omaggio floreale tra gli applausi scroscianti dei presenti. Una giornata intensa ed emozionante, che resterà scolpita a lungo nella mente e nel cuore degli studenti.