Reggio Calabria avrà finalmente una banda musicale ufficiale. Si sono concluse le procedure amministrative per l'istituzione del corpo bandistico cittadino, un progetto annunciato dal sindaco Francesco Cannizzaro lo scorso 9 ottobre, in occasione dell'inaugurazione del Ponte dell'Alba. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino attraverso un video pubblicato sui propri canali social, al termine di una riunione di Giunta e di un incontro di maggioranza.

Cannizzaro ha voluto ricordare l'impegno assunto con i musicisti che avevano accompagnato il momento inaugurale del ponte, sottolineando come l'iter sia stato avviato già il giorno successivo all'annuncio.

«Ricordate il 9 di ottobre, giornata memorabile per la nostra città? Inaugurammo alle 6 del mattino il Ponte dell’Alba», ha esordito il sindaco, tornando con la memoria a quella mattinata.

«E io, quando presi la parola in quella occasione, mi rivolsi ai musicisti che in quella mattina allietarono il momento cerimoniale: promisi loro che avremmo avviato le procedure per istituire, per la prima volta a Reggio dal dopoguerra ad oggi, la banda musicale ufficiale della città».

Una promessa che, secondo quanto comunicato dal primo cittadino, si è trasformata adesso in un risultato concreto. «Avviammo le procedure il giorno dopo ed eccoci qua», ha aggiunto Cannizzaro, annunciando la conclusione dell'iter.

Il sindaco ha quindi spiegato di aver ricevuto dagli uffici competenti la comunicazione relativa al completamento delle procedure amministrative, condividendo la notizia durante la riunione di Giunta.

«Sono stato contento stamattina di poter annunciare alla Giunta che il settore mi ha comunicato che quelle procedure si sono concluse e Reggio finalmente, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha la sua banda musicale. La presenteremo nei prossimi giorni. Anche questo detto e fatto».