Nuovo appuntamento con la compagnia di Cittanova, sulla scia dei prestigiosi riconoscimenti ottenuti di recente alla XXXVIII edizione della Rassegna di San Costantino
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La compagnia Teatrale "La Bottega del Sorriso" di Cittanova sul palcoscenico del salone San Bruno di Reggio Calabria con la brillante commedia "Na mugghieri femminista" ha conquistato e travolto il pubblico reggino, accorso numerosissimo per l'evento.
Nuovo appuntamento, sulla scia dei prestigiosi riconoscimenti ottenuti di recente alla XXXVIII edizione della Rassegna di San Costantino, dove la compagnia si è aggiudicata un memorabile poker di premi: Migliore Compagnia, Migliore Regia e Migliore Attore Protagonista a Francesco Rizzo, e Migliore Attrice Protagonista ad Assunta Spirlì.
«Fin dalle primissime battute dello spettacolo – si legge nella nota stampa – in sala si è respirata un’atmosfera di grande coinvolgimento ed entusiasmo. Gli spettatori hanno accompagnato l'intera performance degli attori con continue risate e calorosi applausi a scena aperta, divertendosi di gusto di fronte alla verve comica, al ritmo incalzante e alla spassosa caratterizzazione dei personaggi portati in scena.
Questo nuovo trionfo sul suolo reggino conferma ancora una volta l'altissimo livello artistico e la forza espressiva della formazione cittanovese, capace di trascinare e affascinare i pubblici più prestigiosi e di rappresentare un autentico motivo di orgoglio per l'intera comunità di Cittanova».