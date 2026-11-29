Grande soddisfazione esprime Concetta Romeo, presidente della Pro Loco Reggio Sud APS, per la buona riuscita della prima giornata dedicata al progetto: «Generare culture non violente», iniziative nate per promuovere la cultura del rispetto, la parità di genere e la prevenzione di ogni forma di violenza, che si è svolto il 26 novembre presso l’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras-Moscato, presso la scuola secondaria di primo grado, plesso Gallina di Reggio Calabria.

Si ringrazia il DS Antonino Giuseppe Ubaldini, per aver accolto l’invito alla sensibilizzazione di tematiche sociali molto importanti per i ragazzi. Grazie agli illustri relatori:

Dott.ssa Amelia Mazzitelli

Psicologa/psicoterapeuta Centro Antiviolenza «Angela Morabito» dell’associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS

Psicologa/psicoterapeuta Centro Antiviolenza «Angela Morabito» dell’associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS Avv. Erina Latella

Componente Associazione Donne Reggine

Componente Associazione Donne Reggine Commissario dott.ssa Nives Ingemi

Funzionario addetto Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria

Funzionario addetto Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria Ispettore Antonio La Russa

Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, coordinatore Seconda sezione volanti della Questura di Reggio Calabria

Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, coordinatore Seconda sezione volanti della Questura di Reggio Calabria Dr. Antonio Battaglia

Esperto analisi web, cyberbullismo, AI e cybersecurity,

che hanno interagito con i ragazzi e descritto spaccati di vita reale. Racconti di fatti realmente accaduti durante le proprie attività, di tutela, di ascolto di ognuno di loro in seno al ruolo che rappresentano nel tessuto sociale ed istituzionale, tutti uniti per il contrasto alla violenza di genere ed in questa particolare giornata in cui le donne purtroppo sono le vittime.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato assieme alla nostra Pro Loco: al moderatore della giornata prof. Giuseppe Livoti; al DSGA Giusy Vigna; al presidente del Consiglio d’istituto Cinzia Caccamo, al presidente del Comitato di Quartiere Ravagnese Raffaele Ferraro. Grazie a tutti i ragazzi delle terze classi dell’istituto per la partecipazione e per l’impegno dimostrato nel mettersi in gioco, con la loro semplicità e sensibilità sulla tematica oggetto del convegno. Diversi i loro contributi video, disegni e rappresentazioni che hanno dato luogo a confronto e dialogo con i relatori.

L’obiettivo è stato quello di portare all’attenzione delle giovani generazioni un tema di grande rilevanza sociale e culturale: la violenza contro le donne, un fenomeno che non può essere affrontato soltanto attraverso la denuncia e la condanna dei singoli episodi, ma che richiede un cambiamento profondo nella mentalità, nei comportamenti e nelle relazioni quotidiane.

La violenza, infatti, non si manifesta esclusivamente attraverso aggressioni fisiche, ma può assumere forme diverse e spesso meno riconoscibili: violenza psicologica, verbale, economica, sessuale, controllo, possesso, isolamento e limitazione della libertà personale. Comportamenti che non devono mai essere confusi con manifestazioni d’amore o di attenzione.

Proprio da questa consapevolezza nasce il valore del progetto promosso dalla Pro Loco Reggio Sud APS: educare al rispetto significa prevenire la violenza. Parlare ai ragazzi, ascoltare le loro riflessioni e stimolare una presa di coscienza rappresenta un passaggio fondamentale per costruire relazioni sane, basate sulla reciprocità, sulla libertà individuale e sulla parità di genere.

Gli studenti coinvolti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi quali il rispetto delle differenze, il valore della persona, il riconoscimento dei comportamenti discriminatori e l’importanza di superare stereotipi e pregiudizi ancora presenti nella società.

La scuola, in questo percorso, assume un ruolo centrale: è uno dei luoghi privilegiati in cui formare cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e rifiutare ogni forma di sopraffazione. Coinvolgere i giovani significa investire sul futuro, affinché le nuove generazioni possano diventare protagoniste di un cambiamento culturale autentico.

La Pro Loco Reggio Sud APS, attraverso il progetto «Generare culture non violente», conferma così il proprio impegno nel sociale e nella promozione di iniziative educative e culturali rivolte al territorio, riconoscendo nell’associazionismo un importante strumento di partecipazione, crescita e responsabilità collettiva.

La ricorrenza del 25 novembre non deve esaurirsi in una giornata simbolica, ma trasformarsi in un impegno quotidiano, capace di coinvolgere istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e cittadini.

Perché la lotta alla violenza sulle donne comincia molto prima che si verifichi un episodio di violenza: comincia dall’educazione, dalle parole che utilizziamo, dai comportamenti che adottiamo e dal modo in cui impariamo a vivere le relazioni.

Generare culture non violente significa seminare rispetto oggi per costruire una società più giusta domani.

Un messaggio che la Pro Loco Reggio Sud APS ha voluto condividere con i giovani studenti, nella convinzione che il cambiamento culturale debba partire proprio dalle nuove generazioni.