Il consigliere della V Circoscrizione, Maurizio Crea, esprime il proprio apprezzamento nei confronti del Sindaco Francesco Cannizzaro per il completamento dell'intervento di pulizia della Spiaggia La Sorgente, uno dei tratti di litorale più frequentati e apprezzati da cittadini e bagnanti durante la stagione estiva.

«L'intervento, concluso nella giornata di oggi, rientra nel programma disposto dal Sindaco Francesco Cannizzaro con l'obiettivo di garantire maggiore decoro, sicurezza e fruibilità dell'arenile durante il periodo estivo. La pulizia della Spiaggia La Sorgente restituisce piena dignità a un luogo particolarmente amato dalla comunità e da quanti scelgono questo tratto di costa per trascorrere le giornate estive.»

«Desidero rivolgere un sincero plauso al Sindaco Francesco Cannizzaro – dichiara il Consigliere Maurizio Crea – per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Pur essendosi insediato da poco tempo, ha saputo imprimere un cambio di passo, dando seguito con tempestività a un intervento importante per la nostra comunità.»

«La Spiaggia La Sorgente rappresenta un patrimonio naturalistico e un punto di riferimento per tante famiglie e visitatori. Garantirne il decoro e la piena fruibilità significa valorizzare uno dei luoghi simbolo del nostro litorale e offrire ai cittadini un ambiente più accogliente e sicuro.»

«Ringrazio il Sindaco Francesco Cannizzaro, gli uffici comunali e gli operatori che hanno portato a termine l'intervento – conclude Crea –. Questo risultato dimostra come l'impegno dell'Amministrazione, anche attraverso interventi concreti e tempestivi, possa contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l'immagine del nostro territorio».