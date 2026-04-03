FOTO | Mostra e iniziative concrete per l’inclusione, tra arte, servizi semiresidenziali e sostegno alle famiglie, grazie alla cooperativa “Intorno a me 1000 Colori”

«Ieri Giornata dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo abbiamo voluto aprire Palazzo Campanella ai talenti e alle emozioni dei bambini con disturbo dello spettro autistico: non è solo una mostra, ma un segnale concreto di istituzioni che ascoltano e accolgono. Rappresenta un impegno preciso: trasformare la sensibilità in azioni e servizi reali per le famiglie. Per questo ho voluto che questa mostra trovasse spazio proprio qui, a Palazzo Campanella: il luogo in cui si costruisce il futuro della nostra Regione.

Stiamo lavorando – si legge in una nota diffusa da Domenico Ginnetta - per dare risposte concrete, a partire dall’apertura di strutture semiresidenziali già dai tre anni e dal rafforzamento della rete dei servizi. Alle famiglie diciamo: non siete sole, insieme possiamo costruire una Calabria più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

Questa iniziativa nasce grazie alla cooperativa ‘Intorno a me mille colori’ e alla sua presidente Anna Maria Arena, che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento straordinario per i bambini e le famiglie. Il loro lavoro dimostra quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni e territorio per trasformare i bisogni in risposte concrete.

Giornata dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo: mostra a Palazzo Campanella Giornata dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo: mostra a Palazzo Campanella Giornata dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo: mostra a Palazzo Campanella Giornata dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo: mostra a Palazzo Campanella Giornata dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo: mostra a Palazzo Campanella Giornata dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo: mostra a Palazzo Campanella Giornata dedicata alla Consapevolezza sull’Autismo: mostra a Palazzo Campanella

La Regione Calabria ha già avviato un percorso concreto e strutturato sul tema dell’autismo. Stiamo intervenendo sul piano normativo per rendere possibile l’apertura di strutture semiresidenziali già dalla prima infanzia, consapevoli di quanto sia fondamentale la presa in carico precoce.

Parallelamente, stiamo investendo nel rafforzamento della rete dei servizi, anche attraverso l’attivazione di centri polivalenti, e nel sostegno alle famiglie, che devono essere accompagnate lungo tutto il percorso di crescita dei propri figli.

Il nostro obiettivo è costruire un sistema sempre più integrato ed efficace, capace di rispondere ai bisogni in modo concreto. È un lavoro che abbiamo già avviato e che intendiamo portare avanti con determinazione, in sinergia con il territorio».

La mostra - inaugurata dal Consigliere regionale Domenico Giannetta e dalla Presidente della Cooperativa Intorno a me 1000 Colori Anna Maria Arena, insieme al Garante regionale della Disabilità Ernesto Siclari e dalla Vice Capo di Gabinetto Sabina Cannizzaro - è visitabile fino al 17 Aprile ogni giorno escluso i festivi dalle 10:30 alle 13:30.