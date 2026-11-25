In piazza Italia laboratori e interventi fino alle 20. I giovani che hanno lavorato ad Arghillà portano in Comune le loro proposte sulla parità di genere. Alle 16.30 il ritrovo in piazza De Nava per il corteo cittadino

«Ci saremmo aspettati comunque una piazza molto più piena». È ai reggini che si rivolge Arianna Vignetti nelle prime ore del presidio in piazza Italia. Tra le persone presenti questa mattina ci sono anche le ragazze e i ragazzi che hanno trascorso una settimana ad Arghillà a confrontarsi sulla parità di genere. Arrivano da Spagna, Portogallo, Romania, Grecia e da diverse parti d’Italia. A chi vive qui la fondatrice e presidente di Road to 50% chiede di raggiungerli, fermarsi a discutere, preparare insieme uno striscione o prendere la parola durante il corteo. «Il 25 novembre bisogna stare in piazza, presidiare, fare delle attività», racconta ai nostri taccuini.

L’appuntamento che riunisce associazioni, collettivi e realtà del territorio per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne va dalle 9 alle 20. «Ci vogliamo vive, ci vogliamo libere» sono le parole scelte per chiamare la città in piazza. Nell’appello che accompagna la mobilitazione, le realtà promotrici spiegano da dove nasce quella richiesta di libertà: «La violenza di genere non è un’emergenza, non è un fatto isolato, non è una questione privata. È l’effetto di un sistema patriarcale che attraversa le nostre vite, i nostri corpi, le nostre relazioni e gli spazi che abitiamo».

Da qui la richiesta di politiche capaci di dare risposte credibili alla violenza maschile sulle donne e alle discriminazioni verso le persone LGBTQI+. Nel documento c’è anche la rivendicazione della libertà di movimento di tutte, insieme alla presa di posizione contro le guerre, definite «un dispositivo di dominio patriarcale», e contro le disuguaglianze che fanno ricadere il peso delle crisi sulle persone più fragili.

Da Arghillà al confronto con il Consiglio comunale

Per i giovani che hanno partecipato allo scambio l’appuntamento è in Comune, dalle 12, per presentare alle consigliere e ai consiglieri le proposte elaborate durante la settimana ad Arghillà. I gruppi hanno lavorato sulla parità di genere in politica, in economia, nella comunicazione e nel giornalismo. Prima di discutere di Reggio in un’aula istituzionale, hanno girato per il quartiere e parlato con chi ci lavora, a cominciare dai commercianti. «Hanno proprio respirato la vita cittadina, la vita locale», racconta Vignetti. «Chiaro, in una settimana non capisci tutto», aggiunge, ma conoscere i luoghi e le persone ha aiutato i ragazzi a formulare proposte che tenessero conto di ciò che avevano visto.

Al confronto in Comune ciascuno porta anche l’esperienza del proprio Paese. È questo, per Vignetti, il contributo che i ragazzi possono lasciare alla città prima di ripartire. A chi resta spetta poi il compito di dare continuità al lavoro delle associazioni. Ed è qui che la presidente torna sulla partecipazione dei reggini, sul consenso che il tema raccoglie sui social e sulla fatica di ritrovarsi anche in piazza. «Bisogna anche presidiare gli spazi, parlarne, confrontarsi». La panchina e la scarpetta rossa, osserva, da sole non bastano.

Il segnalibro di Terra Terra e il corteo del pomeriggio

Barbara Priolo, presidente di Terra Terra Bottega Aperta, ha scelto di portare in piazza gli strumenti con cui la sua associazione lavora ogni giorno. «Oggi siamo qui perché ci va di utilizzare quello che noi sappiamo fare, cioè l’arte e la creatività come strumento di sensibilizzazione», spiega. Con il collage e gli acquerelli i ragazzi realizzano un segnalibro da portare a casa. L’idea è che, ritrovandolo tra le pagine di un libro, possano ricordare anche la discussione sulla parità e sul rispetto delle diversità da cui è nato.

Per Priolo conta che i più giovani possano fare la loro parte già adesso, accanto alle associazioni che hanno aderito alla mobilitazione. «Ci vuole un po’ di attivismo vero, bisogna scendere in piazza, bisogna metterci anche un po’ in gioco, metterci la faccia e soprattutto sensibilizzare i più giovani».

Dopo i laboratori del mattino, in piazza Italia ci si può fermare a mangiare insieme e a preparare cartelloni e striscioni. Il ritrovo per il corteo è alle 16.30 in piazza De Nava, con letture e interventi lungo il percorso e arrivo in piazza Italia previsto intorno alle 18.30. Anche mentre il corteo attraverserà la città, il presidio resterà aperto a chi preferisce fermarsi o ha difficoltà a seguire il corteo.