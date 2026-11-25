Le iniziative promosse dalla Direzione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne hanno interessato anche il plesso Arghillà, dove sono stati organizzati specifici momenti di sensibilizzazione e riflessione rivolti alla popolazione detenuta.

In particolare, l’attenzione verso questa tematica è apparsa particolarmente significativa in considerazione della presenza, presso l’istituto, di un reparto destinato a soggetti detenuti per reati commessi contro le donne.

In tale contesto, gli operatori dell’associazione CVX – Comunità di Vita Cristiana hanno dedicato gli ultimi incontri del laboratorio di lettura «Bene Comune» al tema della violenza di genere. Nella giornata odierna è inoltre previsto un ulteriore momento di confronto e restituzione con i detenuti del reparto, finalizzato ad approfondire i contenuti affrontati durante il percorso. Il laboratorio di lettura concentrerà la sua attività Su parole-chiave come forza, potere, violenza, il metodo sarà quello del circolo ermeneutico: partendo da testi letterari (anche musicali), il gruppo si confronterà sulle risonanze di ciascuno in un clima di comunicazione aperta, libera da giudizi e precomprensioni.

Un’altra iniziativa si svolgerà domani, 26 novembre, a cura dell’associazione CPM, coordinata dalla dott.ssa Lidia Fischer, composta da psicologi, pedagogisti ed esperti che da tempo realizzano, presso il medesimo reparto, un progetto specificamente rivolto a questa tipologia di utenza, denominato «Un nuovo me. Tra consapevolezza e cambiamento».

Nell’ambito del progetto, con il sostegno della Direzione, il gruppo CPM ha organizzato un incontro istituzionale di sensibilizzazione e riflessione sulla violenza contro le donne, che coinvolgerà i detenuti del reparto e si svolgerà nella sala teatro dell’istituto.

A completamento delle iniziative, è stata inoltre inaugurata presso il plesso San Pietro una panchina rossa, e vi è stato, a seguire, un simbolico rinnovo di quella già collocata presso il plesso Arghillà. Un gesto dal forte valore civile e sociale, volto a rinnovare l’attenzione sul tema della violenza di genere e a mantenere viva la memoria delle vittime, ribadendo l’importanza di un impegno quotidiano nella promozione della cultura del rispetto e della non violenza.

Il Direttore Rosario Tortorella ribadisce: «la violenza contro le donne non si contrasta soltanto attraverso la repressione dei reati, ma anche costruendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della responsabilità. E’ un percorso che deve coinvolgere tutti, nessuno escluso, e che anche il carcere è chiamato a promuovere attraverso la propria funzione educativa e rieducativa».