Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Antonino Sergi dell’associazione Neda Kairos.

«Due luoghi simbolo della città sottratti da troppo tempo alla fruizione pubblica. I cittadini chiedono risposte, non altre promesse.

Villa Comunale chiusa. Biblioteca Comunale chiusa. Due luoghi simbolo di Reggio Calabria, due patrimoni di verde e cultura che dovrebbero contribuire alla qualità della vita cittadina e che, invece, restano inaccessibili.

Non sono semplicemente due strutture chiuse. Sono due opportunità negate: ai bambini, agli studenti, agli anziani, alle famiglie, a quanti considerano gli spazi pubblici luoghi di incontro, conoscenza e crescita civile.

Una città non si misura soltanto dalle opere che inaugura, ma anche dalla capacità di custodire, rendere accessibile e valorizzare ciò che già possiede.

A Reggio, invece, sembriamo esserci assuefatti a una singolare normalità: cantieri che si aprono e sembrano non finire mai, lavori che procedono a singhiozzo, lunghi periodi durante i quali non si vede operare anima viva. E, soprattutto, una preoccupante scarsità di informazioni sui tempi effettivi di completamento.

Il provvisorio rischia così di diventare permanente. E ciò che dovrebbe suscitare indignazione finisce per essere accolto con rassegnazione.

Non è una questione di appartenenza politica. I ritardi attraversano amministrazioni diverse e chiamano in causa responsabilità che non possono essere liquidate con il consueto rimpallo delle colpe. Ma proprio per questo l’attuale amministrazione ha l’opportunità di interrompere una prassi che penalizza la città da troppo tempo.

Non servono nuove dichiarazioni d’intenti, né l’ennesimo annuncio rassicurante. Servono informazioni verificabili, cronoprogrammi pubblici, responsabilità chiaramente individuate e aggiornamenti periodici sullo stato dei lavori.

Perché, allora, non istituire una sezione del sito comunale, facilmente accessibile, nella quale ogni cantiere pubblico abbia una propria scheda aggiornata? Una scheda che indichi le risorse stanziate e quelle effettivamente utilizzate, gli interventi realizzati, quelli ancora da completare, le eventuali criticità, i responsabili del procedimento e, soprattutto, la data prevista per la conclusione dei lavori.

Non sarebbe una concessione ai cittadini, ma un esercizio concreto di trasparenza amministrativa. E rappresenterebbe anche uno strumento utile per l’amministrazione stessa, chiamata a rendere conto non soltanto di ciò che programma, ma soprattutto di ciò che realizza.

La cultura e il verde pubblico non sono ornamenti da esibire nelle occasioni solenni. Sono servizi essenziali alla vita di una comunità, alla sua crescita e alla sua capacità di offrire opportunità, soprattutto alle nuove generazioni.

E allora poniamo alcune domande semplici, alle quali sarebbe auspicabile ricevere risposte altrettanto chiare.

Quando riaprirà la Villa Comunale? Quando tornerà pienamente fruibile la Biblioteca Comunale? Quali interventi restano da completare? Quali ostacoli impediscono di concluderli? Esiste un calendario pubblico e attendibile?

Non chiediamo miracoli. Chiediamo che l’ordinaria amministrazione torni a essere davvero ordinaria.

Perché una città che si abitua a tenere chiusi i luoghi della cultura e della socialità rischia, lentamente, di chiudere anche le proprie prospettive di futuro.

Reggio non ha bisogno di altri cantieri eterni. Ha bisogno di luoghi restituiti ai cittadini. E di date, finalmente, rispettate».