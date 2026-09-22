Quattro giornate dal 24 al 28 settembre che confermano una consolidata e rinnovata sinergia tra la Regione Calabria, che ha inteso finanziare l’evento, l’Università della Calabria, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’ateneo reggino Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università degli Studi della Basilicata e gli istituti calabresi e lucani del Consiglio nazionale delle ricerche

Dal 24 al 28 settembre l’Università Mediterranea di Reggio Calabria parteciperà allo storico appuntamento di divulgazione scientifica e public engagement ormai giunto alla sua tredicesima edizione. Proporrà convegni, incontri, laboratori aperti, esperimenti, cinema, musica, attività rivolte a studenti, famiglie e cittadini.

L’obiettivo è avvicinare il pubblico ai luoghi e ai protagonisti della ricerca, raccontarne l’impatto sulla vita quotidiana e favorire un dialogo diretto tra comunità scientifica e territorio, senza tralasciare l’attenzione per il sociale.

L’iniziativa conferma una consolidata e rinnovata sinergia tra la Regione Calabria, che ha inteso finanziare l’evento, l’Università della Calabria, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università degli Studi della Basilicata e gli istituti calabresi e lucani del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il programma della Mediterranea inizierà giovedì 24 settembre alle ore 10.00, a Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale, con “Notte e Scienza in Consiglio”, un incontro dedicato al rapporto tra nuove generazioni e istituzioni democratiche.

Alle 16.00 nell’Aula magna Quistelli, prenderà avvio il convegno sull’Evoluzione dei controlli e riforma della responsabilità erariale, nell'ottica della semplificazione e del buon andamento, promosso dalla Presidenza della Corte dei conti.

Alle 18.00, presso la storica libreria Ave di corso Garibaldi, sarà presentato il volume Trovate la speranza o voi che entrate di Fabrizio Pomes, con l’intervento del delegato del Rettore per il Polo universitario penitenziario Arturo Capone che farà anche il punto sullo stato della ricerca in tema di carcere.

Alle 18.30, presso la Sala Cineforum di Ateneo, chiuderà la giornata l’immancabile appuntamento con CineLab. In collaborazione con il circolo del Cinema Charlie Chaplin, sarà proiettato il film Ex machina al quale seguirà un approfondimento sui temi posti dal film e sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale. Modererà Claudio Scarpelli e ne discuteranno Daniele Cananzi e Massimiliano Ferrara.

Venerdì 25 settembre, la giornata individuata dalla UE per celebrare il lavoro delle ricercatrici e i ricercatori, alle 9.30, presso l’Aula magna Italo Falcomatà del plesso di Ingegneria, si terrà la sessione plenaria di Ateneo. Dopo i saluti istituzionali, la “Research Arena” offrirà ai cinque Dipartimenti della Mediterranea uno spazio rapido e dinamico per presentare le principali sfide della propria ricerca.

Con l’Assessore del Comune di Reggio Calabria, Filomena Iatì, si discuterà di ecostetmi dell’innovazione. Ospite dell’incontro sarà Gennaro Calabrese, con un intervento ironico dedicato alla ricerca. Nel foyer sarà allestita “L’Università dei bambini”, con laboratori didattici curati dal corso di laurea in Scienze della formazione primaria. A partire dalle 11,00 i Laboratori strumentali di ricerca dell’Ateneo apriranno le porte al pubblico con “Sperimenta la ricerca”, una serie di esperimenti e dimostrazioni dal vivo. Il dAeD consentirà di partecipare live a diversi esperimenti presso i laboratori AbitaLab, MATeRICs e TCLab Envelope Testing. Il Dipartimento di Agraria organizza visite guidate presso ’Azienda Didattico-Sperimentale.

Alle 11.30, nell’Edificio 1 del plesso di Ingegneria saranno inaugurati i nuovi spazi del Laboratorio di strutture e prove sui materiali, a conferma dell’impegno dell’Ateneo nel potenziamento delle proprie infrastrutture di ricerca.

Alle 15.00, nella Sala degli organi collegiali, Il Rettore dell’Università Mediterranea e la Fondazione Marisa Bellisario, alla presenza della sua presidente, Onorevole Lella Golfo, sottoscriveranno l’accordo strategico “Gender Space Network per il futuro”, dedicato al rapporto tra ricerca accademica, cultura d’impresa e leadership femminile.

Dalle 18.00 le attività si sposteranno al Laboratorio Noel, sul lungomare Italo Falcomatà.

Saranno inaugurati gli spazi EU Space, Regional Space e Innovation Space, visitando i quali si potranno incontrare i ricercatori e conoscere le attività in corso. Sarà inoltre possibile visitare il laboratorio Noel. Ma la ricerca sarà raccontata anche in altre forme. Alle 18.30 partirà infatti la camminata esperienziale “La ricerca passo dopo passo”.

La giornata si concluderà alle 20.00, presso la piccola rada antistante il laboratorio, con il concerto al tramonto dell’Ensemble dell’Università Mediterranea.

Sabato 26 settembre alle ore 10.00, nell’Aula magna Quistelli, la relatrice speciale delle Nazioni Unite Heba Hagrass incontrerà la comunità della Mediterranea. Al centro dell’iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, saranno i diritti delle persone con disabilità, la Convenzione delle Nazioni Unite e le politiche internazionali. Interverranno, tra gli altri, l’europarlamentare Giusy Princi e il Sindaco della Città di Reggio Calabria, Onorevole Francesco Cannizzaro.

Il programma si concluderà lunedì 28 settembre alle ore 9.30, nell’Aula magna Quistelli, con la cerimonia solenne di consegna delle pergamene ai dottori di ricerca. Dopo il corteo accademico e i saluti istituzionali, il giornalista e editorialista del Corriere della Sera Francesco Verderami terrà la lectio magistralis “Il diritto di restare”, un tema molto sentito dai nostri giovani. La cerimonia sarà accompagnata dal Coro polifonico dell’Università Mediterranea, diretto dal maestro Claudio Bagnato, e si concluderà con l’intervento del comico Filippo Caccamo, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Zelig.