L'Università Dante Alighieri comunica di aver aperto le candidature per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2025/2026. Con la pubblicazione del bando, UniDARC avvia le procedure di ammissione ai corsi autorizzati dal DM n. 926 del 26 giugno 2026.

L'Ateneo mette a disposizione 200 posti complessivi, di cui 80 per la scuola dell'infanzia e 120 per la scuola primaria, offrendo un percorso altamente qualificante per la formazione dei futuri docenti di sostegno.

Un'opportunità concreta per chi desidera investire nella formazione e contribuire a costruire una scuola sempre più inclusiva.

https://www.unidarc.it/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-xi-ciclo/