Gli scavi, visibili dalla strada già da un anno, non sono stati mai aperti al pubblico. Dopo un iter scandito da stalli e rallentamenti, la fine dei lavori del primo stralcio e il collaudo sottoscritto già a dicembre. Ma a oggi, invece di gestione e cura, imperano inciviltà, incuria e degrado

Dormire accanto a ciò che resta di un tempio di età Augustea, forse di prima età Giulio Claudia, laddove un tempo sorgeva l'area sacra della città antica, circondato da stratificazioni che si spingono a ritroso fino a oltre due mila anni: potrebbe quasi essere un’immagine poetica, un’esperienza suggestiva, se non parlassimo di un giaciglio di fortuna, apice di uno stato di totale abbandono di un’area archeologica di pregio dove da quasi un anno sono terminati i lavori senza che il Comune abbia proceduto alla sua apertura al pubblico, come da annunci e da programma. Ecco il triste epilogo degli scavi di piazza Garobaldi, nel centro storico di Reggio Calabria.

Degrado Scavi piazza Garibaldi Reggio Calabria con giaciglio 6 giugno 2026

E dunque, invece di poter essere ammirati da vicino all'interno un parco archeologico accessibile in sicurezza e curato, i reperti dei primissimi decenni del I secolo d.C., visto il protrarsi di una condizione di mancata gestione e incuria, sono circondati da microdiscariche e da un crescente stato di degrado. E se l’area non è aperta a cittadini e turisti, che appena scesi dal treno alla fermata Reggio Calabria Centrale possono solo affacciarsi dalla ringhiera e ammirare questo triste scenario, è invece accessibile a chi cerca un riparo all’ombra di una storia di millenaria. Neppure l’ironia basta a ridimensionare le gravi e ormai fuori controllo conseguenze di questo stato di assoluto abbandono.

Iter sempre a rilento

Scoperti oltre un decennio fa e nel frattempo, ricoperti e poi riscoperti e ancora studiati nell'ambito di un primo progetto di valorizzazione che non riesce ad approdare a completa definizione, l'area è da mesi in stato di abbandono e ancora in balia di incivili piuttosto che al centro di una gestione in grado di tutelarla e preservarla, rendendola fruibile e curata e mantenendola pulita.

Degrado Scavi piazza Garibaldi Reggio Calabria giugno 2026

L'intervento denominato appunto “Messa in sicurezza scavi piazza Garibaldi, 1° stralcio – Valorizzazione e fruizione resti archeologici”, è stato scandito da un iter lungo e farraginoso che ha richiesto mesi per ogni singolo passaggio.

Prima la pausa per la riprogrammazione delle opere di completamento e, dopo la consegna dei lavori nel 2024 , un nuovo stallo di mesi prima del subappalto e della ripresa lavori nel gennaio 2025 . Poi l'attesa per il cambio in corsa della tipologia di ringhiera e la rimozione dei pannelli con un'anteprima rimasta tale dall'estate scorsa. Infine, l'ultimo capitolo relativo ai dissuasori che hanno solo comportato lo spostamento di qualche metro, rispetto alla ringhiera, del parcheggio selvaggio delle macchine attorno all'area.

Nuova impasse

E il 2026 è ormai giunto a metà del suo percorso e ancora tutto è fermo. Nonostante il collaudo sottoscritto alla fine del 2025, seguito alla fine dei lavori già formalizzati sempre lo scorso anno, mentre vengono saldati i pagamenti a ditta ea collaudatore, i ritardi non sembrano ancora sufficienti e permangono su altro . Nulla si sa del futuro dell'area, chiusa al pubblico e senza una gestione .

Resta ancora da definire o forse da sapere, ammesso che sia stato già deciso ma ancora non formalizzato e attuato, come si procederà. Si opterà per un accordo tra Soprintendenza e Comune che disciplina le aperture e le modalità per rispondere a eventuali richieste di visite di gruppo oppure pubblicherà un bando per esternalizzare il tutto?

Il pregio dei reperti e il prosieguo delle indagini archeologiche

Oltre due mila anni di storia racchiusi in questi scavi. Numerose testimonianze archeologiche emergono nel corso della campagna scavi conclusa già circa due anni. Ma le indagini archeologiche proseguiranno.

Un finanziamento straordinario è già stato accordato dal Mic alla soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ed è pari a 400 mila euro. L'avvio delle indagini è legato all'apertura al pubblico dell'area archeologica. Dunque è anch'esso fermo al palo e condizionato a questo ennesimo stallo, auspicando che tali fondi, nelle more, non siano già andate perdute.