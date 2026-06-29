Martedì 30 giugno a Scilla la presentazione ufficiale con il presidente Roberto Occhiuto e il general manager di Uber Italia Davide Archetti. L’iniziativa punta a rendere gli spostamenti più accessibili e a rafforzare l’attrattività del territorio

La Calabria sarà la prima regione italiana ad accogliere UberX, il servizio di mobilità più accessibile e più economico della piattaforma Uber che consente di prenotare un’auto tramite app, ampliando le possibilità di spostamento per cittadini e visitatori. L’obiettivo è offrire più opzioni di spostamento a cittadini e turisti, contribuendo a rendere la Calabria ancora più accessibile e attrattiva.

L’evento di presentazione si terrà domani, martedì 30 giugno 2026, alle ore 11.30, a Scilla (Reggio Calabria), in Piazza San Rocco, Belvedere.

Interverranno il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il general manager di Uber Italia, Davide Archetti.